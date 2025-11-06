北 외무성 부상 명의 담화 “미국 속내 다시금 확인” 김정은 참석한 가운데 김영남 영결식…조문 무응답

[헤럴드경제=신대원 기자] 북한이 미국의 잇단 추가 대북제재 조치에 반발하며 맞대응하겠다는 입장을 내놓았다.

김은철 외무성 미국담당 부상은 6일 “현 미 행정부가 우리를 끝까지 적대시하겠다는 입장을 밝힌 이상 우리 역시 언제까지든지 인내력을 가지고 상응하게 상대해줄 것”이라고 밝혔다.

김 부상은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 ‘우리 국가에 끝까지 적대적이려는 미국의 속내를 다시금 확인한데 맞게 우리의 입장을 분명히 한다’는 제목의 담화에서 “조선민주주의인민공화국에 끝까지 적대적이려는 미국의 악의적 본성이 또다시 여과 없이 드러났다”며 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 북미 정상 간 대화 의지를 밝혔지만 미 행정부 차원에서 대북제재를 이어가자 기존 강대강 대결국면을 이어갈 것임을 공언한 것이다.

김 부상은 “새 미 행정부 출현 이후 최근 5번째로 발동된 대조선 단독제재는 미국의 대조선정책 변화를 점치던 세간의 추측과 여론에 종지부를 찍은 하나의 계기”라며 “이로써 미 행정부는 우리 국가를 끝까지 적대시하겠다는 입장을 유감없이 보여주었다”고 비난했다.

특히 “미국의 제재는 지난 시기와 마찬가지로 현재는 물론 앞으로도 우리의 대미사고와 관점에 아무러한 영향도 미치지 못할 것”이라면서 “미국은 제아무리 제재무기고를 총동원해도 조미(북미) 사이에 고착된 현재의 전략적 형세를 자기에게 유리하게 변경시킬 가능성은 영(0) 이하라는데 대해 유의할 필요가 있다”고 주장했다.

핵·미사일 능력 고도화에 더해 북러관계 강화에 이어 북중관계까지 복원하는 등 전략적으로 유리한 고지를 점했다는 자신감을 바탕으로 기존의 ‘시간은 우리편’이라는 인식을 재확인한 것으로 풀이된다.

최근 미 재무부는 북한 정권의 사이버 범죄 수익 세탁에 관여한 북한 국적자 8명과 북한 소재 기관 2곳을 새롭게 제재 대상에 추가했으며, 미 국무부는 북한산 석탄과 철광석의 중국 수출에 관여한 제3국 선박 7척에 대해 유엔 제재 대상 지정을 추진하기로 했다.

북한이 김여정 노동당 부부장이나 최선희 외무상이 아닌 김 부상 명의 담화로 나름 수위를 조절하는 듯한 모습을 보였지만 북미대화는 없다는 입장도 분명히 한 셈이다.

경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 북미 정상 간 만남이 무산되기는 했지만 북한이 막판까지 판문점 회동을 고민했던 것으로 알려진 가운데 미국의 추가 대북제재에 대한 실망감도 담긴 것으로 보인다.

이와 함께 북한은 전날 국립묘지 격인 신미리 애국열사릉에서 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 김영남 전 상임위원장 영결식을 진행함으로써 김 전 상임위원장 사망을 계기로 거론되던 조문외교도 불발됐다.

앞서 여권 내에서는 김일성·김정일·김정은 3대에 걸쳐 중용되고 오랫동안 헌법상 북한 국가수반을 지내면서 남북대화에 깊숙이 관여한 김 전 상임위원장 사망을 기회로 조문외교가 필요하다는 목소리가 대두되기도 했으나 북한은 아무런 반응을 보이지 않았다.