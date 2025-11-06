수도권 중심 AI 인프라 허브…AX 전환 가속화 AI 발열 환경 최적화된 ‘D2C’ 냉각 기술 적용 통합형 AI 인프라 서비스 ‘Colo.AI’ 제공 계획

[헤럴드경제=차민주 기자] KT클라우드는 국내 최초로 액체 냉각을 상용화한 상업용 데이터센터 ‘가산 AI 데이터센터’(이하 가산 AI DC)를 개소했다고 6일 밝혔다.

가산 AI DC는 수도권을 중심으로 급증하는 인공지능(AI) 연산·데이터 수요에 선제적으로 대응하고자 구축된 초거대 AI 인프라 허브다. KT클라우드는 이번 데이터센터 구축으로 국내 기업의 AI 도입과 AX(AI 전환)을 가속할 수 있는 거점을 확보했다고 설명했다.

가산 AI DC는 전체면적 약 1만1046평, 지하 5층·지상 10층 규모로 조성됐다. 총 수전 용량 40메가와트(MW), IT 용량 26MW를 갖췄다.

또 고집적·초고집적 존 중심의 전용 공간 설계를 통해 고성능 AI 인프라 운영에 최적화된 환경을 구현했다. 아울러 전력·통신 인입의 이중화 설계로 시스템 안정성을 강화했으며, 수도권 내 8개 데이터센터와 연동되는 100G급 ‘원(One) DC’ 네트워크를 기반으로 센터 간 초고속 연동 서비스를 제공한다.

KT클라우드는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버에서 발생하는 열을 효율적으로 제어하기 위해 액체를 활용한 ‘리퀴드 쿨링(액체 냉각)’ 기술을 국내 상업용 데이터센터 최초로 가산 AI DC에 도입했다. 이는 GPU 칩에 콜드 플레이트를 부착하고 냉수를 직접 접속하는 D2C(Direct to Chip, 직접 칩 냉각) 방식에 기반한 기술이다.

KT클라우드는 이를 위해 B200 등 최신 GPU 기반 AI 서버의 고열 환경을 실험하고 리퀴드 쿨링 부하기를 자체 개발해 성능 검증을 마쳤다.

KT클라우드는 가산 AI DC를 통해 국내 최초의 ‘Colo.AI’ 서비스를 본격 제공하겠단 방침이다. 이 서비스는 고객 맞춤형 GPU 서버, 전용 네트워크, 운영 플랫폼, 유지보수까지 모두 포함된 통합형 턴키(Turnkey) AI 인프라 서비스다. 복잡한 인프라 구축 없이도 안정적인 AI 환경을 구현할 수 있는 것이 특징이다. KT클라우드에 따르면 현재 국내 전문 AI 기업, 중소 금융기업 등이 Colo.AI를 활용해 대규모 AI 모델 학습·서비스 운영을 안정적으로 수행하고 있다.

한편, 가산 AI DC에는 KT클라우드의 AI 기반 최신 DC 기술이 탑재됐다. KT클라우드가 자체 개발해 특허 등록을 완료한 ‘패스 파인더(Path Finder)’ 설루션이 이번 데이터센터에 최초로 도입됐다. 이로써 전력 계통을 실시간으로 모니터링하고, 자동 차단·복구를 수행할 수 있다고 KT클라우드는 설명했다.

아울러 AI 기반으로 장애를 사전에 예측하고, 발생 상황을 자동 분류하는 ‘자동화 운영 플랫폼(DIMS)’을 고도화해 운용 품질을 개선했다.

최지웅 KT클라우드 대표는 “가산 AI 데이터센터는 국내 AI 시대를 앞당기고, AI 산업 생태계를 활성화하는 전환점이 될 것으로 기대한다”며 “KT클라우드는 가산을 시작으로 서부권역을 포함한 국내 주요 거점에 500MW 이상 규모의 인프라를 중장기적으로 확보해 AX 대전환을 선도해 나갈 것”이라고 했다.