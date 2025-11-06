[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 시청 4층 하늘정원과 3층 열린도서관에서 전 세대를 위한 생태 인문 체험 프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.

시청 4층 하늘정원에서는 오는12일부터 12월 20일 중에 유아·어린이·가족 대상으로 생태학습, 전통놀이 등의 다채로운 활동이 이어진다.

대표 프로그램은 ▷기차놀이, 제기차기, 대문놀이 등 전통놀이를 체험하는 ‘와글와글 골목 놀이터’ ▷환경생태 동화와 만들기 활동이 결합된 ‘생태야 놀자’ ▷생태 그림책 작가와 함께하는 가족 생태 예술체험 ‘나의 정원 속 ! 동물 친구들’ 등이다.

시청 3층 열린도서관에서는 6일과 13일 오후 7시 성인을 대상으로 한 ‘철학 카페 : 사라짐과 남겨진 질문들’을 마련했다. 이번 행사는 가을 ‘책 추천(북 큐레이션)’ 전시 ‘사라짐의 서가’ 를 바탕으로 ‘삶과 죽음’, ‘존재와 사라짐’ 이라는 보편적 주제를 대담자와 시민이 함께 탐구하는 인문학 프로그램이다.

행사는 ▷감성 시작 오프닝 음악과 진행자 안내 ▷추천 큐레이션 도서를 중심으로 한 철학 대담 ▷시민이 직접 참여하는 철학 토론과 한 줄 평 공유 ▷체험 프로그램 ‘질문의 책갈피’ 순으로 진행된다.

프로그램에 대한 자세한 내용은 부산시청 열린도서관 누리집(library.busan.go.kr/openlib/index.do>알림마당)에서 확인할 수 있다.