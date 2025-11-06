15만명 인구 점진적 증가세

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] ‘2025년 인구포럼 인(in) 광양’ 행사가 오는 12일 오후 3시 광양읍 인서리 광양예술창고에서 열린다.

이번 포럼은 ‘로맨스 광양, 가슴 뛰는 청년들의 도시’를 주제로, 인구감소와 지역소멸 문제를 함께 공감하고 지역 청년과 시민이 지속가능한 지역사회의 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 다양한 분야의 로컬 전문가 3명이 강연자로 참여해 현장의 생생한 경험과 사례를 전한다.

정수경 즐거운도시연구소장이 ‘청년이 머무는 도시에는 이것이 있다’를 주제로 청년 친화적 도시의 조건과 지역이 청년을 붙잡는 전략을 제시한다.

두 번째 강연에서는 김석기 양양청년협동조합 이사장이 ‘서울을 떠나 살아남았다 : 로컬 생존기’를 통해 도시 청년이 지역에서 자립하고 살아남은 경험을 공유한다.

마지막으로 전북 부안 시고르라이프팀이 ‘시골에서 태어난 브랜드, 시고르 잡화점’ 사례를 통해 로컬 자원을 활용한 청년 창업과 지역 브랜드화의 성공 경험을 소개한다.

조동수 광양시청 청년일자리과장은 “이번 포럼은 청년이 지역에서 일하고 머무를 수 있는 지속가능한 도시로 나아가기 위한 중요한 첫걸음”이라고 강조했다.

한편, 광양시 인구는 9월 말 기준 15만 5297명으로 점진적 증가세를 보이고 있다. 인구 감소세인 여수, 순천시와 대비된다.