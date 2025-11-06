의장사 5일 취임, 정부-건설현장 가교 역할 발돋움 ‘바로답 AI’ 등 신기술 도입…스마트건설 속도

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 ‘스마트건설 얼라이언스’를 이끌며 정부와 건설산업을 이어주는 가교 역할에 나선다.

대우건설은 전일(5일) 열린 경기도 고양 킨텍스에서 열린 ‘2025 스마트건설·안전·AI 엑스포’ 개막식에서 ‘스마트건설 얼라이언스 제3기 의장사’에 공식 취임했다고 6일 밝혔다. 행사에는 김윤덕 국토교통부 장관을 비롯한 주요 공공기관 및 산업계 관계자, 대우건설 임직원들이 참석했다.

김보현 대우건설 대표이사는 의장사 취임사를 통해 “인공지능(AI)과 데이터가 건설산업의 본질을 바꾸고 있다”며 “입찰, 설계, 시공, 유지관리 등 전 과정이 연결되는 시대에 스마트건설은 산업 경쟁력의 핵심 인프라”라고 말했다. 김 대표는 “AI는 선택이 아닌 국가적 과제이며, 대우건설은 기술과 데이터의 융합을 통해 산업의 효율성과 경쟁력을 높여 나가겠다”고 강조했다.

대우건설은 스마트건설 얼라이언스의 운영 방향을 ▷정부 정책과 산업 현장을 잇는 협력 강화 ▷AI 기반 기술 및 데이터의 공동 활용 확대 ▷대·중소기업·스타트업 간 상생 생태계 조성 등 세 가지로 제시했다. 향후 국토부의 스마트건설 로드맵과 표준화 과제를 산업 현장에 연계하고, 공공·민간 공동 실증사업을 확대해 데이터 중심의 산업 기반을 구축할 계획이다.

대우건설은 사내 스마트건설 추진 기반도 강화하고 있다. 올해 3월 ‘대우 스마트건설 얼라이언스’를 출범해 사내 협업 체계를 마련했으며, 9월에는 한국건설기술연구원(KICT)과 공동으로 ‘대우 스마트건설 포럼’을 열었다. 이를 통해 스마트건설과 AI 기술의 적용 범위를 조직 전반으로 확장하고 있다.

자체 개발한 AI 문서분석 솔루션 ‘바로답 AI’는 해외 입찰문서 및 계약서 검토에 활용돼 분석 속도와 정확도를 크게 높였다. 대우건설 기술연구원과 전사 디지털 직원들이 공동 개발한 이 시스템은 체코 원전 프로젝트 등에서 실무 검증을 완료했으며 다양한 해외사업에도 적용되고 있다.

대우건설 관계자는 “스마트건설 얼라이언스는 정부와 산업계가 함께 혁신을 모색하는 협력 플랫폼”이라며 “대우건설은 기술 중심의 리더십으로 산업의 디지털 전환을 선도하고, 효율적인 인프라 구축을 통해 건설산업의 미래 경쟁력 강화에 앞장서겠다”고 밝혔다.