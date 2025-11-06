20일 온라인으로 개최 전경훈 DX부문 CTO 등 출격 AX 전환 중심 미래 비전 공유

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 오는 20일 ‘삼성 테크 콘퍼런스 2025(Samsung Tech Conference 2025, STC2025)’를 온라인으로 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 ‘인공지능 전환(AX)’ 시대를 맞아 AI 중심의 산업 변화와 미래 기술 비전을 제시하는 기술 교류의 장으로 마련됐다.

‘STC2025’는 삼성전자가 매년 진행하는 오픈형 기술 콘퍼런스로, 선행 기술부터 보안·소프트웨어·오픈소스 등 폭넓은 주제를 다룰 예정이다.

올해 콘퍼런스에서는 전경훈 삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장)이 환영사를 통해 AI가 주도하는 산업과 생활의 패러다임 변화를 조명하고, AI 전환 시대의 핵심 기술 방향을 제시한다.

기조연설에는 ▷AI 기반 로봇 제어 기술(삼성리서치 권정현 상무) ▷인텔리전스 기능을 결합한 차세대 타이젠 운영체제(Tizen OS, 권호범 상무) ▷AI 에이전트를 통한 업무 생산성 혁신(김상하 상무) ▷AI 활용 보안 혁신 기술(황용호 상무) 등이 소개된다.

또한 리눅스 재단(Linux Foundation)의 짐 젬린(Jim Zemlin) 의장이 ‘최신 오픈소스 AI 기술 동향’을 주제로 강연을 진행한다.

기술 세션에서는 ▷생성형 AI를 활용한 업무 생산성 향상 ▷AI 기술의 실제 제품 적용 사례 ▷AI 기반 보안 코드 취약점 자동 탐지·패치 기술 ▷AI 적용 통신 시스템 최적화 ▷스마트싱스(SmartThings) 맞춤형 서비스 ▷삼성 헬스 SDK ▷삼성월렛의 AI 적용 기술 등 삼성전자의 주요 연구 성과 40여 개가 공개된다.

정진민 삼성리서치 소프트웨어혁신센터장(부사장)은 “삼성전자는 STC2025를 통해 AI가 모든 것을 새롭게 정의하는 AX 시대의 비전을 제시하고, 기술 전문가들과 함께 성장할 수 있도록 다양한 지식을 논의할 계획“이라고 말했다.

‘삼성 테크 콘퍼런스 2025’ 참가 신청은 11월 6일부터 공식 홈페이지에서 누구나 가능하다.