상위클래스·객실승무원·기내식 TOP3 서비스 품질 개선 노력 긍정 평가

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 미국 유력 종합일간지 USA투데이가 주관하는 ‘2025년 10베스트 리더스 초이스 어워즈’에서 3개 부문을 수상했다고 6일 밝혔다.

대한항공은 비즈니스·일등석 부문 2위, 객실승무원 부문 3위, 기내식 부문 3위에 올랐다.

USA투데이는 매년 독자가 직접 참여하는 온라인 투표를 거쳐 항공, 공항, 숙박, 여행, 여행 장비 등 각 부문에서 높은 평가를 받은 상위 10개 기업의 순위를 발표한다.

대한항공이 운영 중인 비즈니스·일등석 클래스의 경우 좌석 시트와 기내 서비스 모두 호평을 받았다. 대한항공이 지난해 선보인 ‘프레스티지 스위트 2.0’은 좌석 등받이를 180도로 눕혀 침대처럼 활용할 수 있으며 기내 엔터테인먼트 시스템도 기존보다 대폭 업그레이드됐다. 럭셔리 브랜드와 협업한 어메니티 키트, 고급 코스 요리 형태의 기내식, 엄선된 음료 등 기내 서비스도 타 항공사와 차별화됐다는 평가다.

대한항공 객실승무원은 모든 객실 클래스에서 안정적이고 고객 친화적인 서비스를 제공하는 점에서 높은 점수를 받았다. 객실승무원을 대상으로 진행하는 체계화된 교육 프로그램이 서비스 품질 개선으로 이어졌다는 게 회사 측의 설명이다.

대한항공 기내식은 신선한 제철 식재료를 사용해 한국과 세계 각국 요리를 서비스한다. 특히 한국 전통 요리를 현대식으로 재해석한 메뉴가 승객들에게 색다른 경험을 선사한다는 점에서 좋은 평가를 받았다. 장거리 노선의 스낵 서비스는 샌드위치를 비롯한 다양한 선택지를 제공한다는 점이 주목을 받았다.

한편, 대한항공은 이번 수상 외에도 영국 스카이트랙스 5성 항공사 5년 연속 선정, 호주 에어라인 레이팅스의 올해의 항공사 수상, 항공 컨설팅 전문 기관 아시아태평양항공센터(CAPA)의 올해의 아시아 항공사로 선정됐다.