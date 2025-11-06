업계 최초 중국여행사협회 MICE위원회와 협약 경주 APEC·한중 정상회담 계기로 관광 회복 기대

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점은 중국여행사협회 MICE위원회와 한·중 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시회) 관광 활성화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 중국 문화여유부와 협력해 국내 면세업계 최초로 전국 단위의 여행협회기구와 시너지를 창출하기 위한 것이다. 최근 경주 APEC 정상회의와 한중 정상회담을 계기로 교류 회복 분위기가 조성되고 있어 의미가 더 크다고 신세계면세점은 설명했다.

지난 5일 서울 중구 신세계디에프 본사에서 열린 업무협약식에는 김미숙 신세계디에프 영업담당과 리주위안 중국여행사협회 MICE위원회장을 포함해 양사 주요 관계자가 참석했다. 양사는 이번 파트너십을 통해 중국 내 대형 송객 네트워크를 선제적으로 확보하고, 현지 홍보 채널을 활용해 실질적인 영업 시너지를 창출할 계획이다.

구체적으로 ▷한국의 우수한 MICE 자원 홍보 협력 ▷중국 MICE 단체 관광객 대상 맞춤형 프로모션 및 공동 마케팅 추진 ▷면세점 이용 편의 제고 및 서비스 품질 향상 ▷한·중 관광·유통·문화 교류 활성화를 위한 협력사업 발굴 등 여러 방면에서 교류를 이어갈 예정이다.

중국여행사협회는 문화여유부의 관리감독을 받는 유일한 전국 단위 여행산업 협력기구다. 여행사, 항공사, 숙박업체 등 약 3000개의 회원사를 보유하고 있다. 특히 MICE위원회는 141개 회원사를 중심으로 국제 포럼, 시장조사, 정책 자문 및 교류 지원을 수행하는 중국 MICE 산업의 중심축이다.

신세계면세점은 협약을 통해 중국 MICE 채널과 공식 협력 채널을 구축해 중국 MICE 단체 유치 기회를 확대할 계획이다. 현지 MICE 관련 행사 참여를 통한 브랜드 홍보 효과도 기대하고 있다.

신세계면세점은 대규모 단체관광 중심의 영업 구조에서 벗어나, 소규모 고단가의 기업출장·포상관광·의료·뷰티 단체 등 고부가가치 비즈니스 관광객 중심의 질적 성장 전략을 추진 중이다. MICE 단체의 평균 객단가는 일반 관광단체 대비 3~4배 높다. 외국인 단체관광객 매출의 약 35%를 차지한다.

신세계면세점은 올해 말까지 인센티브 단체 프로그램을 통해 약 6만명 이상의 MICE 관광객을 확보해 총 14만명의 중국인 관광객을 유치한다는 구상이다. 특히 기업 방문단과 비즈니스 목적 관광객에게는 시내면세점 중 최대 규모인 명동점의 미디어파사드 웰컴보드(환영인사) 노출 등 차별화된 VIP 환영 서비스를 제공해 프리미엄 경험을 강화하고 있다.

신세계면세점 관계자는 “한·중 교류가 다시 활기를 띠는 시점에서 중국 문화여유부와 협력해 여행업계를 지원하는 기구와 파트너십을 체결했다는 점에서 의미가 깊다”며 “MICE 유치 경쟁력을 더 강화하고, 명동을 비롯한 국내 주요 관광지에서 한·중 관광 교류의 새로운 활력을 만들겠다”고 말했다.