내년 1월 미국 시장 진출도

[헤럴드경제=박연수 기자] 오리온은 11월 한달간 ‘비쵸비 국립중앙박물관 에디션’의 생산량을 2배 늘린다고 6일 밝혔다.

오리온은 최근 케이팝 데몬 헌터스 인기에 비쵸비 국립중앙박물관 에디션을 새롭게 출시했다. 외국인관광들의 호응에 높은 판매고를 기록 중이다.

실제 서울역∙명동 등 주요 관광상권에서 판매한 비쵸비 국립중앙박물관 에디션은 출시 한 달 만에 30만개가 판매됐다. 애초 9월 한정 수량으로 기획했지만, 외국인 관광객부터 국내 소비자까지 인기가 이어지며 판매 채널을 넓혔다. 이에 생산 물량을 60만개로 확대할 예정이다.

제품 패키지에 한국 전통의상을 입힌 ‘비쵸비 코리아 에디션’은 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 과자 카테고리 판매량 1위를 차지했다. 올해 3분기까지 비쵸비 매출은 출시 이듬해인 2023년 동기 대비 80% 성장했다.

오리온은 비쵸비 수출을 추진 중이다. 내년 1월부터 미국 내 아시안마트와 한인마트를 중심으로 K-문화를 입힌 비쵸비 국립중앙박물관 에디션을 선보인다. 유통 채널과 판매 국가는 점차 확대할 계획이다.

오리온 관계자는 “비쵸비가 방한 외국인들이 꼽은 최애 과자인 만큼 한국의 문화적 가치를 전 세계에 알리는 동시에 K-스낵의 우수성을 자랑할 것”이라고 말했다