[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 광주시당은 국민의힘 장동혁 대표의 국립5·18민주묘지 참배 계획을 “진정한 추모가 아닌 정치적 행위”라고 규정했다. 장 대표는 6일 광주 방문 일정에 5·18 단체 간담회와 국립5·18민주묘지 참배를 포함한 것으로 알려졌다.

민주당 광주시당은 성명을 내고 “5·18 정신을 훼손해 온 과거 언행에 대해 먼저 책임 있게 사과하고, 윤석열 정권에 대한 분명한 태도를 밝히라”고 촉구했다.

시당은 장 대표가 과거 법원 재직 시 전두환씨 불출석을 허가했던 점, 5·18 북한 개입 가능성을 언급한 정치인의 발언을 옹호했다는 논란, 비상계엄 관련 발언 등 일련의 행보를 거론하며 “역사 왜곡의 연장선에서 치르는 정치적 참배”라고 주장했다.

이어 “묘역은 민주주의를 위해 목숨을 바친 영령들이 잠든 진실과 정의의 공간이며, 형식적 헌화로는 책임을 덮을 수 없다”고 했다.

광주시당은 “참배는 반성과 책임 위에서만 설 수 있다”며 희생자·유가족·광주시민 앞에서의 공개 사과를 거듭 요구했다. 또 “5·18의 진실을 왜곡하거나 희생을 정치적으로 이용하는 어떠한 시도도 용납하지 않겠다”고 강조했다.