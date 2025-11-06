11월 8일 미아사거리역 일대서 골목형 상점가와 함께하는 오픈다이닝 콘셉트 축제 열려 다양한 먹거리, LED 풍선만들기, 버스킹 공연 및 거리 노래방 등 즐길거리 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 11월 8일 오후 2시부터 8시까지 미아사거리역 일대(롯데백화점, 와이스퀘어 앞)에서 2025 미아달빛시장 가을밤의 낭만 오픈다이닝 ‘미사의 달밤’을 개최한다.

이번 행사는 강북구 골목형 상점가 대표 상점들이 참여해 각자의 개성이 담긴 로컬 음식들을 선보이며 지역 주민과 함께 어우러지는 소통의 장으로 꾸며진다.

행사 현장에는 골목상권 로컬 음식뿐 아니라 공예 플리마켓과 체험, LED 풍선 만들기 등의 다양한 프로그램과 반딧불 디스플레이, 대형 곰돌이 포토존 등이 마련돼 가을밤의 정취를 한껏 돋운다.

축제 분위기를 끌어올릴 거리 공연도 펼쳐진다. 포크, 어쿠스틱 음악부터 마술, 뮤지컬 음악까지 다양한 장르의 버스킹 공연과 거리 노래방이 방문객들에게 듣는 즐거움을 더하고, 달빛 아래 로컬 음식을 즐기며 쉼과 여유를 만끽할 수 있는 특별한 시간을 선사할 예정이다.

이순희 강북구청장은 “이번 행사가 주민과 상인들이 함께 어우러지는 화합의 장이 되기를 바란다“며 ”앞으로도 활기 넘치는 지역상권을 만들기 위해 최선을 다하겠다“고 밝혔다.