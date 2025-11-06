관악구, 제36회 ‘사랑의 구두닦이’ 행사 개최... 1990년 관악녹지회 결성 이후 36년째‘사랑의 구두닦이’행사로 온정 지속 올해 행사 당일(5일) 구두닦이 수익금 및 모금액 전액 기부…누적 기부액 약 1억 3,970만 원 달해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 5일 관악녹지회에서 진행한 제36회 ‘사랑의 구두닦이’ 나눔 행사에 올해도 적극 동참하여 이웃사랑과 나눔 문화 확산에 기여했다.

구두수선대 운영자들로 구성된 관악녹지회(회장 강규홍)는 지난 1990년 결성 이후 매년 ‘사랑의 구두닦이’ 행사를 꾸준히 이어오고 있다. 행사는 하루 동안 구두를 닦으며 모은 수익금과 주민들이 참여한 성금을 어려운 이웃에게 기부하며 따뜻한 온정을 나누는 재능기부 봉사활동이다.

올해로 36회를 맞는이번 행사는 관악구청 앞 봉천동 864-1 구두수선대에서 진행, 박준희 관악구청장을 비롯해 지역 내 22개 사업장과 많은 주민이 자발적으로 참여하며 그 의미를 더했다.

이날 박준희 구청장은 “36년 동안 한결같이 어려운 이웃을 향한 나눔을 실천해 주시는 강규홍 회장님과 회원님들께 깊이 감사드린다”며 꾸준한 봉사활동을 격려했다.

지난해까지 관악녹지회가 재능기부로 모금한 누적 기부금은 약 1억3970만원에 이르며, 이를 소년소녀가장, 홀몸 어르신 등 지역의 어려운 이웃을 위해 복지시설 등에 전액 기부해 왔다. 올해 행사에서 모금된 금액 역시 어려운 이웃을 돕는 성금으로 전부 쓰여 질 예정이다.

박준희 구청장은 “이번 행사를 통해 작은 나눔이 큰 울림이 되는 지역공동체의 모범적 사례를 만들어 앞으로도 이웃사랑을 실천하는 따뜻한 구정의 본보기가 되겠다”고 말했다.