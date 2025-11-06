[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시와 엑스코(EXCO)는 11월 한달 동안 의학, 공학, 인문학, 교육 등 다양한 분야에서 총 11건의 국제회의 및 학술대회가 연이어 열린다.

6일 엑스코에 따르면 이달 행사에는 국내외 참가자 약 1만 750여명(해외 2000여명)이 대구를 방문할 예정이며 약 155억원의 경제적 파급효과가 기대된다.

먼저 지난달 10월 31일부터 11월 2일까지 열린 ‘제13차 아시아소동물수의사대회(FASAVA 2025)’에는 전 세계 4500여명의 수의사와 연구자가 참여해 최신 임상사례와 연구성과를 공유했다.

이어 ‘제13회 아시아 대장암 로봇수술 캠프(ARCCS 2025)’가 오는 20일부터 22일까지 칠곡경북대병원에서 열린다.

12개국 300여 명의 전문가가 참가해 로봇 대장암 수술의 정밀화와 지능화에 대한 심도 깊은 논의를 이어간다.

이외에도 마이크로전자, 수학교육, 치료초음파, 물류과학, 시스템엔지니어링 등 다양한 학문 분야의 국제 심포지엄과 학술대회가 잇따라 열릴 예정이다.

이중 한국마이크로전자패키징학회가 주최하는 ‘마이크로전자및패키징국제심포지엄(ISMP 2025)’은 차세대 반도체 패키징 기술을 다루며 산학연 협력을 통한 첨단 기술 교류의 장이 될 전망이다.

엑스코는 지난해 8월부터 대구시 국제회의 전담기구로서의 역할을 본격화하며 행사 유치부터 개최까지 원스톱 지원 체계를 구축했다.

참가자 편의를 위해 공항 및 주요 호텔에 웰컴데스크 운영, 무료 셔틀버스 및 AI 통역 서비스, 숙박 및 투어 예약 시스템을 지원하는 등 ‘참가자 중심의 MICE 서비스’를 강화하고 있다.

엑스코 전춘우 대표이사는 “대구에서 열리는 다양한 국제행사를 체계적으로 지원하며 도시 전체의 MICE 경쟁력을 높이고 있다”며 “이번 11월, 국제행사의 연속 개최를 통해 대구가 명실상부한 글로벌 컨벤션 도시로 한 단계 더 도약할 것”이라고 말했다.