‘사회적경제 청년 창업 아카데미’ 통해 실전형 창업 교육 및 지역문제 해결 아이디어 발굴 회복탄력성과 실전 창업 역량 강화… 사회적경제 활성화 및 청년 창업 생태계 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지역 청년들이 창업에 도전하고 성장할 수 있도록 돕는 ‘사회적경제 청년 창업 아카데미’를 운영한다.

이번 아카데미는 중랑구 사회적경제지원센터가 주관하며 아이디어 발표(피칭), 고객 검증, 시제품 제작 등 실전 중심의 체험형 창업 교육 프로그램으로 구성된다.

신청 대상은 창업교육 이수자 또는 창업을 희망하는 중랑구 생활권 청년 10팀(명)이며, 교육은 중랑청년청에서 11월 14일부터 12월 12일까지 매주 금요일 오후 3시부터 3시간 동안 총 5회 진행된다.

교육 과정은 ▲OT 및 지역문제 탐색 ▲고객 검증 ▲프로토타입 제작 ▲실행 및 피드백 ▲결과 공유 등으로 구성되며, 참여 청년들은 고객 인터뷰, MVP(최소기능제품) 제작, 모의 피칭 등 실전 과정을 통해 자신만의 사업 아이디어를 구체화하게 된다. 실전 역량뿐만 아니라 회복탄력성을 높이는 데에도 중점을 두고 있다.

이번 교육을 통해 발굴된 아이디어와 학습 성과는 향후 중랑구 청년 창업 사례로 소개될 예정이며, 지역 내 사회적경제에 대한 인식 확산과 청년 간 교류 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

참여 신청은 11월 10일까지 온라인 접수로 진행되며, 중랑구청 및 중랑구 사회적경제지원센터 누리집을 통해 모집 안내문과 자세한 내용을 확인할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “청년 창업 아카데미는 청년들이 지역의 문제를 스스로 해결하는 주체로 성장할 수 있도록 돕는 프로그램”이라며 “앞으로도 청년들이 지역 안에서 지속 가능한 창업 기반을 마련하고, 사회적경제 활성화에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.