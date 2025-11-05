[헤럴드경제=박혜림 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 총리와 각료의 급여 삭감 방침을 정했다고 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 5일 보도했다.

현재 일본 국회의원은 매달 세비 129만4000엔(약 1218만원)을 받으며, 여기에 총리는 115만2000엔(약 1084만원), 각료는 48만9000엔(약 460만원)을 각각 추가로 지급받고 있다.

총리와 각료 대부분은 여당 소속 의원으로, 격무에 대한 보상 차원에서 일반 의원보다 많은 급여를 받고 있다.

기하라 미노루 관방장관은 구체적인 급여 삭감 규모는 현재 검토 중이라고 설명했다.

닛케이에 따르면 삭감이 현실화될 경우 총리의 월급은 최대 115만엔(약 1080만원) 가량 줄어들 것으로 예상된다.

다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거 당시 “총리를 포함해 각료 급여를 폐지할 것”이라고 공언한 바 있다. 이번 방침은 당시의 공약을 이행하는 차원으로 풀이된다.

닛케이는 이번 결정이 새로운 연립 여당인 일본유신회가 강조하는 ‘살을 에는 개혁’ 기조를 의식한 조치라고 분석했다.

오사카를 기반으로 하는 유신회는 지방의원 급여 삭감과 의원 정수 축소 등 정치개혁을 앞세워 왔으며, 다카이치 총리가 이러한 정책 방향에 보조를 맞춰 유신회와의 신뢰 관계를 강화하려는 의도가 담겼다고 전했다.

한편 다카이치 총리는 자민당 내 일부에서 제기되는 중의원(하원) 조기 해산론에 대해서는 이날 국회 답변에서 “고물가 대책을 마련해야 할 시점이라 해산할 여유가 없다”며 부정적인 입장을 밝혔다.

그는 앞서 지난 1일 기자회견에서도 중의원 해산 가능성을 일축한 바 있다.