회사측 “면역·항산화까지 고려한 성분 함유”

유한양행이 여성 건강기능식품 브랜드 센스밸런스로 피부 및 전신 건강용 ‘콜라겐 스틱’(사진)을 새로 출시했다.

신제품은기존 콜라겐 제품에서 지적되던 비린맛과 섭취 불편함을 개선해 맛과 편의성을 모두 갖춘 게 특징이다. 개별인정형 저분자 콜라겐펩타이드GT을 함유해 체내 흡수율을 높였다. 피부건강 2중 기능성으로 보습과 자외선에 의한 피부손상 케어를 동시에 지원한다.

또 아연과 셀레늄을 함유해 면역기능 강화와 항산화 효과까지 제공해 피부건강을 넘어 전신건강까지 고려해 설계됐다고 한다.

여기에 히알루론산, 엘라스틴, 코엔자임Q10 등 탄력과 보습 기능의 부원료가 첨가됐다. 특히 상큼한 복숭아맛으로 기존 콜라겐 제품의 비린맛 문제를 해결했다고 회사 측은 밝혔다.

간편한 액상 막대포장으로 휴대가 용이해 언제 어디서나 물 없이 하루 1포 간단히 섭취할 수 있다. 센스밸런스는 네이버 유한양행 브랜드스토어 및 주요 온라인몰에서 판매된다.