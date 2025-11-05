국제학교 유치·AI데이터센터 구축 등 주요 사업 점검… “시민 체감형 정책 추진” 당부

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시의회(의장 김일만)는 5일 오전 시의회 소회의실에서 상임·특별위원장과 포항시 간부 공무원들이 참석한 가운데 지역 주요 현안을 논의하는 소통간담회를 개최했다.

이날 간담회에서 의회는 ▲국제학교 유치 ▲핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축 ▲그래핀스퀘어 포항공장 준공 ▲글로벌 AI데이터센터 구축 ▲2026년 본예산 편성 ▲포항시시설관리공단 조직개편 ▲잦은 강우에 따른 농작물 피해 등 주요 현안에 대해 보고를 받고 의견을 나눴다.

의원들은 국제학교 유치사업과 관련해 “재정 부담이 큰 만큼 국비 확보에 총력을 기울여야 한다”며 “시민들에게 정확한 정보를 제공해 사업 추진의 투명성과 신뢰를 확보해야 한다”고 강조했다.

또한 과거 지역 내 국제학교·외국인학교 설립이 무산된 사례를 언급하며 “이번에는 차질 없이 추진돼야 한다”고 주문했다.

핵융합 기술 개발사업과 관련해서는 “기존 ‘미래청정에너지’에서 ‘핵융합’으로 명칭이 변경된 이유를 명확히 설명해야 한다”며 “‘핵융합’이라는 용어가 생소한 만큼 주민공청회 등으로 시민 수용성을 높일 필요가 있다”고 제안했다.

또한 글로벌 AI데이터센터 구축과 관련해 “포항의 산업지형을 바꿀 대도약의 기회”라며 “전력 확보가 관건인 만큼 현황과 향후 수요를 자세히 파악하고, 의회와 긴밀히 협의해 원활한 추진을 바란다”고 당부했다.

이 밖에도 의원들은 지역경제 침체로 시민들의 어려움이 커지고 있는 만큼 “시민이 체감할 수 있는 경제 활성화와 민생 안정 예산 편성”을 요청했으며, 포항시시설관리공단에 신설된 안전감사실이 “시민 안전사고 예방의 중심이 돼야 한다”고 강조했다.

아울러 재선충 피해 예방과 관련해 “도심 내 공원에 피해가 발생하지 않도록 사전 방재에 만전을 기해야 한다”며 “최근 잦은 비로 인한 벼·사과 등 농작물 피해 보상에서도 소외되는 농민이 없도록 세심히 살펴달라”고 당부했다.

김일만 의장은 “이번 소통간담회는 시의회와 집행부가 함께 지역 현안을 논의하고 해결책을 모색하기 위한 자리”라며 “시민 행복 증진과 지역 발전을 위해 머리를 맞대고 협력하자”고 말했다.

한편, 간담회 후 의원들은 창포동 무료급식소 ‘창포사랑나눔터’를 방문해 ‘의사모(의회를 사랑하는 사람들의 모임)’ 회원들과 함께 배식 봉사활동을 펼치고, 관계자들과 간담회를 통해 건의사항을 청취하며 격려했다.