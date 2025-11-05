내년 착공 목표 행정절차 중… 특교세 5억 등 사업기반예산 반영

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김병수 김포시장은 5일 복합청소년시설인 신도시 내 청소년수련관 건립사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

그러면서 청소년수련관 건립을 위한 토지매입과 설계용역은 이미 완료했으며 현재 착공을 위한 행정절차가 진행중이라고 설명했다.

김병수 시장은 “청소년 인구가 증가함에 따라 신도시 내 청소년수련관 건립이 필요하다”면서 “이제 더 이상 늦출 수 없는 시기”라며 착공 의지를 피력했다.

김 시장은 올해 안으로 특별교부세 5억원을 포함한 시비를 확보해 사업 착공을 위한 기반 예산으로 반영할 방침이다.

또 국도비 보조금 및 공모사업 신청 등을 통해 신도시 내 청소년수련관 건립사업 예산확보를 위해 총력을 기울이고 지방채를 발행해서라도 내년에 착공할 계획이다.

청소년수련관은 총 사업비 747억원을 투입하는 대규모 투자사업으로 청소년들의 건전한 여가활동과 자기개발, 건강증진을 위한 복합청소년시설이다.

장기동 1888-9번지 일대 부지면적 1만4992.9㎡, 연면적 9181.63㎡에 지하1층·지상 4층 2개동으로 건립된다.

수련관동에는 청소년 전용 공연장과 코딩·미디어·요리 등을 위한 특수목적 강의실, 청소년 동아리 활동실이 배치되고 체육관동에는 수영장 및 다목적체육관이 각각 배치할 계획이다.

김 시장은 “미래 주인공인 청소년의 꿈을 열 수 있는 공간 조성은 꼭 필요한 핵심 공공복지사업”이라며 “아이들이 꿈을 키우고 건강하게 자랄 수 있는 핵심인프라 조성을 반드시 이뤄낼 것”이라고 말했다.