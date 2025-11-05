복지·문화·교육·돌봄을 아우르는 복합생활SOC 시설, 주민 중심 도시재생의 모범으로 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 4일 죽변면 죽변리 342번지 일원에서 지역의 새로운 복합문화공간인 ‘죽변 어울린 센터’ 개관식을 성황리에 개최하고 지역 발전의 새로운 출발을 알렸다.

이번 개관식에는 손병복 울진군수를 비롯해 군의회 의장, 도·군의원, 기관단체장, 지역 주민 등 약 200여 명이 참석해 개관을 축하했다.

복지·문화·교육·돌봄 기능을 한곳에 모은 이 복합생활SOC 거점시설은 2023년 8월 착공해 약 1년 8개월 만에 완공됐으며 총 101억 6,700만 원의 사업비가 투입됐다.

5층규모의 센터에는 실버식당, 공유주방, 카페 ,죽변면 보건지소, 교육실. 생활문화센터, 방과후 돌봄센터, 죽변면 노인회관4층사무국, 마을관리 협동조합, 회의실, 도심생활주택 (10실)등으로 구성됐다.

손병복 울진군수는 “죽변어울림센터는 도시재생의 큰 성과이자, 주민이 함께 배우고 어울리는 복합문화공간으로 자리매김할 것”이라며 “앞으로도 주민들이 실질적으로 체감할 수 있는 도시재생사업을 지속해서 추진해 활력 있는 지역공동체를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 죽변어울림센터는 지역 주민의 삶의 질 향상과 공동체 활성화에 크게 이바지할 것으로 기대된다.