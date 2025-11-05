[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점은 올 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 12.3% 증가한 726억원으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다.

같은 기간 매출은 1조103억원으로 2.6% 줄었으나, 당기순이익은 476억원으로 67.4% 늘어났다.

사업 부문별 별도 실적을 보면 백화점은 매출이 5768억원으로 1.5% 늘었고 영업이익은 893억원으로 25.8% 늘었다.

K-콘텐츠 열풍과 중국인 무비자 단체 관광객 입국 허용 등으로 외국인 고객 유입이 늘었고 소비심리가 회복 흐름을 보이며 패션, 명품, 하이엔드 주얼리 등 주요 상품군 호조를 보인 것으로 보인다.

면세점은 매출이 2225억원으로 2.5% 감소했지만, 영업이익은 13억원을 기록하며 흑자 전환했다.

글로벌 온라인 가구·매트리스 업체 지누스는 매출이 2417억원으로 11.4% 줄었다. 영업손익도 적자 전환해 78억원의 손실을 기록했다.

현대백화점 관계자는 “면세점의 경우 운영 효율화 노력과 여행 수요 회복 효과가 맞물려 영업이익 흑자를 거뒀고 4분기에도 수익성 중심의 안정적인 흑자구조를 구축할 것으로 기대된다”고 말했다.