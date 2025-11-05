민주 내 중도파 스팬버거·셰릴 잇단 승리…反트럼프 기치로 경제문제 집중 맘다니, 뉴욕 첫 무슬림 시장 탄생…美 정치지형 재편 조짐

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정운영 1년차에 대한 민심의 평가를 가늠할 정치 풍향계로 주목받은 4일(현지시간), 버지니아와 뉴저지 주지사 선거, 그리고 뉴욕시장 선거에서 민주당이 모두 승리했다. 트럼프 행정부의 일방적 정책 추진에 대한 ‘민심의 견제’가 분명히 드러났다는 분석이다.

AP통신에 따르면 민주당의 에비게일 스팬버거 전 연방 하원의원이 버지니아 주지사 선거에서 공화당의 윈섬 얼-시어스 부지사를 누르고 승리했다. 82% 개표 기준으로 스팬버거 전 의원은 56.2%, 얼-시어스 부지사는 43.6%를 득표했다.

이로써 현직 공화당 주지사 체제였던 버지니아에서 민주당이 4년 만에 주지사직을 탈환했고, 버지니아 역사상 첫 여성 주지사가 탄생했다.

46세의 스팬버거는 보수성향이 강한 7선거구에서 3선 의원을 지낸 중도 성향 정치인으로, 중앙정보국(CIA) 근무 경력도 있다. 하원의원 시절 조 바이든 전 대통령의 일부 정책에 반대하는 등 당내 온건파로 평가받는다.

상대인 얼-시어스 부지사는 자메이카 태생 이민자 출신으로 해병대 복무 경력이 있으나, 여론조사에서 지속적인 열세를 보였고 트럼프 대통령도 그녀를 공식 지지하지 않았다.

버지니아 부지사 선거에서도 민주당의 가잘라 하시미가 승리했다. 그녀는 미국 역사상 첫 무슬림 여성 주정부 선출직 당선자로 기록됐다.

또한 주 법무장관 선거에서도 민주당의 제이 존스 후보가 공화당 현역 제이슨 미야레스를 제치며 완승을 거뒀다.

버지니아는 2008년 이후 대선에서 줄곧 민주당이 승리한 ‘블루 스테이트’였지만, 2021년에는 공화당의 글렌 영킨 현 주지사가 당선되는 등 최근에는 중도 성향이 강해진 지역이다.

뉴저지 주지사 선거에서도 민주당이 승리했다. 마이키 셰릴 연방 하원의원이 트럼프 대통령의 지지를 받은 공화당 잭 치타렐리 전 주의원을 제치고 당선됐다. 71% 개표 기준 셰릴 후보는 56.5%, 치타렐리 후보는 42.9%를 득표했다.

현직 주지사가 민주당 소속이어서 이번 승리로 민주당은 주지사직 수성에 성공했다. 셰릴은 해군에서 9년간 헬리콥터 조종사로 복무했으며, 이후 연방 검사와 변호사를 거쳐 2018년 하원에 입성한 4선 의원이다. 그녀는 버지니아의 스팬버거 전 의원과 함께 민주당 내 중도파로 분류된다.

반면 치타렐리는 세 번째 도전에도 실패했다. 그는 3년 전 선거에서 불과 3%포인트 차로 패하며 ‘보수 바람’ 기대를 모았지만, 이번에는 완패했다.

뉴저지는 1992년 이후 대선에서 줄곧 민주당이 우세한 전통적 텃밭이지만, 트럼프 시절 공화당이 백인 중산층 표를 끌어들이며 잠시 요동친 바 있다. 이번 승리는 트럼프 없는 공화당의 한계를 드러낸 결과로 해석된다.

미국 최대 도시이자 자본주의의 ‘심장’인 뉴욕시에서는 진보 성향의 조란 맘다니(34) 의원이 역사적인 승리를 거뒀다. 80% 개표 기준 민주당의 맘다니 후보가 50.6%, 무소속 앤드루 쿠오모 전 주지사는 41.2%를 얻었다.

인도계 무슬림인 맘다니는 뉴욕 역사상 첫 무슬림 시장이자 남아시아계 출신 최초의 시장이다. 그는 스스로를 ‘민주사회주의자’로 규정하며 최저임금 인상, 무상버스, 공공교육 무상화 등을 주요 공약으로 내세웠다. 이 같은 정책은 젊은층의 폭발적 지지를 이끌었지만, 공화당과 월가는 그를 “좌파 포퓰리스트”라 비판하며 강하게 반발했다.

쿠오모 전 주지사는 민주당 경선에서 패한 뒤 무소속으로 출마, 맘다니의 급진 공약에 우려를 느낀 중도·보수 유권자의 표심을 흡수했지만 역부족이었다.

트럼프 대통령도 쿠오모를 공개 지지하며 공화당 후보 커티스 슬리워와의 ‘반(反) 맘다니 연합’을 추진했으나 실패했다.

이번 선거는 트럼프 대통령의 국정운영에 대한 사실상 중간평가로 해석된다. 워싱턴 정가와 미국 언론은 버지니아·뉴저지 주지사 선거를 트럼프 행정부의 일방통행식 정책에 대한 민심의 경고로 평가했다.

특히 35일째 이어진 연방정부 셧다운으로 트럼프 정부와 여당인 공화당에 대한 불만이 표심에 반영된 것으로 보인다.

민주당은 이번 선거에서 트럼프 정책 비판에 집중하면서 중도·실용적 이슈 중심의 캠페인을 전개했다.

스팬버거 전 의원은 “트럼프의 관세정책이 물가를 끌어올리고, 연방 일자리 축소로 버지니아 주민의 생계를 위협했다”고 지적했다.

셰릴 후보 역시 “뉴저지의 높은 전기요금을 낮추겠다”며 생활경제 회복을 전면에 내세웠다.

이는 내년 11월 치러질 미 중간선거의 민주당 전략에도 직접적인 시사점을 던진다. ‘경제·생활비 중심의 실용 노선’이 민주당의 새로운 승리 공식으로 자리 잡을 가능성이 높아졌다.