[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시 공무원 출신 이종욱 민주노총 광주본부장이 광주시장 출마를 선언했다.

이 본부장은 5일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “30년 공직생활 경험과 민주노총 광주본부장 경력으로 행정과 노동을 아는 시장, 소통하는 시장이 되겠다” 며 “공직생활을 마감하고 정치기본권을 회복해 진보당에 입당했다. 호남의 전성기, 상상 이상의 광주를 이종욱과 함께 만들어 달라”고 호소했다.

이 본부장은 “광주는 기존의 정치와 행정 방식으로는 더 이상 답을 찾을 수 없다”며 “100만 대 친환경 자동차 도시 광주의 기반을 만들고, 아시아문화전당 2.0 시대를 열겠다”고 포부를 밝혔다.

또 “군공항 이전, 재정위기, 행정통합, 시립의료원, AI 국가시범도시, 소각장 등 광주의 굵직한 현안들은 이제 완전히 다른 접근이 필요하다”며 “30년 공직과 노조 경험을 살려 색다른 정치와 행정의 효능감을 140만 광주시민께 보여드리겠다”고 강조했다.

이날 출마 선언에는 진보당 김재연 상임대표도 함께해 “이종욱 본부장의 입당을 환영하고, 광주와 시민의 삶을 바꾸기 위한 결심을 지지한다”고 밝혔다.

1995년 광주 광산구청에서 공무원 생활을 시작한 이 본부장은 2018년 전국공무원노조 광주지역본부장을 역임한 후 2021년부터 민주노총 광주지역본부장에 재임 중이다.