[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부와 정보통신기획가원(IITP)은 5~7일 2박 3일간 경주 라한셀렉트 호텔에서 ‘2025년도 SW마이스터고 연합 해커톤’을 개최한다고 밝혔다.

과기정통부와 IITP는 AI·SW산업과 지역의 수요에 대응하는 실무형 인재를 조기 육성하기 위해 2014년부터 ‘SW마이스터고 지원사업’을 추진해 왔다.

현재 대덕·대구·광주·부산·경북 SW마이스터고 등 5개교가 운영 중이며, 교육과정 고도화, 교원 역량 강화, 실습환경 구축, 산학협력 확대 등을 지속 지원하고 있다.

SW마이스터고 졸업생들은 SW 실무역량을 인정받아 국내 주요 SW기업 및 스타트업에 진출하는 등 산업 현장에서 두각을 나타내고 있다.

이번 해커톤은 학교 구분 없이 4개교(대덕·대구·광주·부산) 2학년 학생들이 팀을 구성(팀당 4명)하여 창의적 아이디어와 협업 역량을 바탕으로 사회문제 해결형 AI·SW서비스를 개발하는 대회다.

올해 행사는 대구소프트웨어마이스터고가 주관하며, 쿠팡이츠, 우아한형제들, 삼성전자 등의 현직 개발자 및 지역 기업 전문가 10명이 멘토진으로 참여하여 학생들의 성취도를 높이고, 개발 과정을 밀착 지원한다.

‘2025년도 SW마이스터고 연합 해커톤’에는 네이버클라우드, 클라우드메이트 등 5개 SW기업이 심사위원으로 참여하고 학생들은 마지막 날인 7일(금)에 최종 결과물을 발표할 예정이다.

산업계 전문가의 심사를 통해 ▷대상(과학기술정보통신부 장관상, 2팀) ▷최우수상(정보통신기획평가원장상, 1팀) ▷우수상(참여 기업상, 5팀) 등 총 10개 팀을 시상할 예정이며 우수 학생에게는 향후 인턴십·채용 연계까지 지원을 확대할 방침이다.

IITP 관계자는 “SW마이스터고의 현장 중심 교육이 학생들의 잠재력을 조기에 발현시키고 있다”며 “산업계에서 필요로 하는 역량을 갖춘 AI·SW인재를 꾸준히 배출할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.