항공정비·드론운용 교육 등 상호 협력 강화… e-MU 과정 자문 통해 실질적 교류 추진

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교(총장 최재혁)는 4일 육군 군수사령부와 학·군 교류체제 구축 및 상호 교류에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 △대학은 사령부에 항공정비·드론운용 등 다양한 교육 기회를 제공하고, △사령부는 대학에 e-MU 운영 과정에 대한 자문과 정보를 제공하기로 약속했다. ‘

양측은 실질적인 교류와 협력을 바탕으로 상호 성장과 발전을 도모한다는 계획이다.

손대권 육군 군수사령관은 “군이 혼자 할 수 없는 부분을 대학과 협업함으로써 큰 시너지 효과를 기대한다”며 “앞으로 양 기관이 상호 발전할 수 있도록 적극적으로 소통하고 협력하겠다”고 밝혔다.

최재혁 총장도 “대학이 군과 협력할 기회가 마련되어 매우 기쁘다”며 “긴밀한 교류를 통해 장병들의 정서 함양과 사기 진작에 이바지하겠다”고 말했다.

한편, 경북전문대학교는 2022년·2024년 국방부 부사관학군단 설치대학 종합평가에서 2년 연속 최우수 학군단으로 선정된 바 있으며, 현재 국방부가 운영 중인 e-MU(조리 분야) 전문학사 및 학사 학위과정도 함께 운영하고 있다.