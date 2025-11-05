면역 증강효과 임상서 입증…대형병원 납품 시작

면역력 증강효과가 임상시험에서 입증된 ‘압타민C’가 대형병원에도 공급된다.

넥스모스(대표 심정욱)는 자사 ‘압타민C·비타민C 1000mg플러스’(사진)가 카톨릭대 성모병원에 납품되기 시작했다고 5일 밝혔다.

이 회사는 가톨릭학원 산하 평화드림을 통해 납품계약을 체결, 전국 성모병원에 공급 중이다. 제품은 최근 출시된 건강기능식품 ‘압타민C·비타민C 1000mg 플러스’(사진)다. 이는 기존 식품으로 출시됐던 압타민C에 비타민C 1000mg을 추가해 허가를 받았다.

성모병원 외에도 고려 구로병원에도 납품을 확정, 대형병원 유통을 확대하고 있다. 압타민C는 비타민C에 DNA 압타머(핵산분자)를 결합한 물질. 비타민C의 산화를 지연시키고 체내흡수율을 높여 항산화효능을 극대화하는 작용을 한다.

성모병원과 세브란스병원에서 실시한 임상시험을 통해 면역증강 효과, 특히 자연살해(NK)세포 증가와 암세포에 대한 항독성 효과가 검증됐다. 또 동물실험에선 치매와 파킨슨병 등 뇌질환에 긍정적 효과가 입증돼 관련 논문이 국제 학술지에 게재되기도 했다.

성모병원 가정의학과 김철민 주임교수는 “향후 암 환자에 대한 추가 임상경험이 축적되면 면역력 저하로 어려움을 겪는 암 치료 중인 환우들에게 도움이 될 것으로 기대된다”고 했다.

넥스모스는 서울대 의과대학 강재승 교수 연구팀과 ‘뇌-장축’ 연구를 진행 중이다. 압타민C를 활용한 장내 미생물환경 개선, 뇌질환 치료 관련 연구로 조만간 발표된다.

넥스모스 측은 “압타민C 공급 저변을 넓혀 국민건강에 기여할 수 있기를 기대한다”고 했다.