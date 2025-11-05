티빙, WBD·디즈니와 일본·아태 17개국 진출 콘텐츠 수출 아닌 브랜드관 형태로 현지 론칭 “국산 플랫폼으로 해외 진출” 청사진 첫 삽

[헤럴드경제=손미정 기자] “K-콘텐츠의 글로벌 위상을 한층 더 높이는 전환점이 될 것이다.”

이미경 CJ그룹 부회장은 지난달 16일 CJ ENM과 워너 브라더스 디스커버리(이하 WBD)의 전략적 파트너십 체결 당시 이렇게 말했다. 양 사는 파트너십을 통해 K-콘텐츠 글로벌 공동 제작을 추진하고, 내년 초 CJ ENM의 온라인동영상서비스(OTT) 브랜드 티빙(TVING)을 홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 17개국에 HBO 맥스(HBO Max) 내 티빙 브랜드관 형태로 출시하기로 했다.

이 부회장은 WBD와의 파트너십을 “독창적인 콘텐츠 역량을 갖춘 CJ와 스토리텔링의 명가 워너 브라더스 디스커버리가 만남”이라고 정의하며 “양사가 선보일 진정성 있는 이야기를 통해 글로벌 시청자들이 새로운 즐거움을 누리고, 오래 사랑받아 온 명작의 감동을 재발견하는 특별한 순간을 경험하길 바란다”고 밝혔다.

올해 문화사업 30주년을 맞이한 CJ ENM이 ‘글로벌 가속화의 원년’을 선언한 가운데, 세계 시장을 겨냥한 티빙의 움직임이 본격화하고 있다. 글로벌 콘텐츠로 자리매김한 K-콘텐츠를 단순히 수출하는 것을 넘어 ‘티빙’이라는 OTT 브랜드 자체로 해외 시장에 진입, K-콘텐츠가 글로벌 시청자들에게 뻗어나갈 수 있는 교두보이자 핵심축으로서 자리매김하겠다는 청사진이다.

저성장·넷플릭스 독주…해외 진출은 ‘선택 아닌 필수’

티빙은 지난달 아태 지역 17개국 진출에 이어 지난 4일 디즈니와 손잡고 세계 3대 콘텐츠 격전지로 꼽히는 일본 시장 진출한다고 밝혔다. 일본 디즈니+ 내에 ‘티빙 컬렉션 온 디즈니+(TVING Collection on Disney+)’ 브랜드를 서비스하는 형태다. 5일부터 선보이게 되는 ‘티빙 컬렉션’을 통해 일본 이용자들은 티빙 오리지널부터 CJ ENM의 다양한 대표 흥행작을 만나볼 수 있다.

내년 HBO Max 브랜드관까지 정식으로 론칭하게 되면, 티빙은 한국과 일본을 포함해 총 19개국에서 서비스되는 글로벌 플랫폼으로서의 구색을 갖추게 된다. 일본과 아태 지역을 시작으로 미국과 남미 등까지 시장을 확대하는 것이 목표다. 최주희 티빙 대표는 “앞으로도 매력적인 K-콘텐츠를 전 세계에 더 많은 글로벌 고객에게 선보이며, 글로벌 K-OTT 플랫폼으로 도약하기 위해 노력할 것”이라고 했다.

이처럼 티빙이 글로벌 시장 공략에 속도를 내는 것은 해외 시장 진출이 ‘선택 아닌 필수’라는 판단에서다. 성장률이 정체된 국내 OTT 시장을 벗어나, ‘K-콘텐츠’라는 가장 뜨거운 키워드를 무기로 여전히 성장 잠재력이 큰 시장을 빠르게 공략해 나가겠다는 전략이다.

실제 국내 OTT 시장은 성장 정체기에 들어선 상태다. KISDI ‘방송산업 실태조사 2024’에 따르면, 2020년 이후 국내 OTT 이용자 증가율은 연 5%에 그쳤다. 시장 규모는 6조원으로, 향후 3~4년간 저성장할 것으로 전망됐다. 반면 글로벌 OTT 시장은 2024년 5423억달러에서 2030년에는 약 3조600억달러 규모로 연평균 30% 이상 성장할 것으로 관측된다. 일본도 2034년까지 연평균 22.5%의 성장률이 예상되는 고성장 시장이다.

유독 국내 시장에서 두드러지는 넷플릭스 독주 체제도 티빙이 해외 진출을 본격화하는 배경 중 하나다. 가뜩이나 성장세가 멈춘 시장에서 넷플릭스와의 현저한 체급 차이를 극복하고 주도권을 잡는 것이 쉽지 않을 것이란 판단이다.

현재 국내 OTT 월간 활성 이용자 수(MAU)를 살펴보면 넷플릭스 1400만, 티빙 730만, 쿠팡플레이 710만, 웨이브 402만, 디즈니+ 260만 등 넷플릭스가 압도적으로 많다. 투자 규모 차이도 크다. 넷플릭스는 ‘오징어 게임’ 시리즈 성공 이후 오는 2023년부터 2026년까지 한국 콘텐츠에 25억 달러(한화 약 3조3000억원)를 투자하겠다고 밝힌 바 있다.

“글로벌 OTT 없이 K-콘텐츠 해외 진출 허브 목표”

대형 글로벌 플랫폼과 손잡고 ‘브랜드관’의 형태로 해외 시장 진출에 첫 발을 뗀 것도 주목된다. 시장 초기 진입 비용과 마케팅 리스크를 최소화하면서, 각 현지 플랫폼이 보유한 강력한 인프라를 활용해 글로벌 시청자들에게 효과적으로 도달하겠다는 전략이다. 디즈니+의 경우 전 세계 1억 2600만명의 가입자를 보유한 글로벌 3위 OTT고, HBO Max도 1억 2000만명 내외 가입자를 확보하며 글로벌 시장 점유율 4위를 유지하고 있다.

양사 모두 DC와 해리포터, 디즈니와 픽사, 마블 등 강력한 프랜차이즈 IP(지식재산권)를 보유하고 있다는 공통점도 있다. 이들에게 티빙 브랜드관 론칭은 자사 플랫폼 내 콘텐츠를 ‘K-콘텐츠’까지 확장할 수 있는 최고의 기회이기도 하다. 실제 한국국제문화교류진흥원 조사에 따르면, 일본 시청자들이 가장 선호하는 한국 드라마 상위 10개 중 4개가 ‘사랑의 불시착’, ‘도깨비’ 등 CJ ENM의 콘텐츠인 것으로 조사됐다. 인프라와 콘텐츠 측면에서 티빙과 해외 OTT 모두 ‘윈-윈(win-win)’인 셈이다.

핵심은 콘텐츠가 아닌 브랜드의 해외 진출이다. 그간 개별 콘텐츠 중심으로 형성돼 온 팬덤을 티빙 브랜드 전체로 확장하기 위한 전략이다. 이를 통해 티빙은 해외 시장 내 K-콘텐츠 허브로서의 입지를 굳히고, 나아가 국산 플랫폼을 통해서 우리나라 콘텐츠의 해외 진출이 가능한 시스템을 만들겠다는 목표다. 방점은 K-콘텐츠의 사실상 유일한 해외 진출 통로인 넷플릭스에 대한 의존도를 줄이겠다는 것에 있다.

궁극적으로 목표하는 종착지는 ‘글로벌 K-OTT’다. 아태 지역을 시작으로 북미와 남미 등 전 세계 시장이 티빙의 타깃이다.

티빙 측은 “티빙이 직접 글로벌 콘텐츠 네트워크를 구축하면서 국내 제작사와 창작자들이 보다 다양한 방식으로 해외 시장과 연결될 수 있는 길이 열렸다”면서 “티빙의 해외 진출은 한국 콘텐츠가 더 이상 해외 OTT에 의존하지 않고 국내 플랫폼 주도로 지속적인 해외 진출이 가능하다는 것을 보여줄 수 있는 첫 사례가 될 것”이라고 말했다.