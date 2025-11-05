대표 TDF 상품 출시 3주년 세미나 인출기 연금 투자 및 퇴직연금 자산배분 전략 공유 출시 후 3년간 설정액 5193억·순자산 8115억 달성

[헤럴드경제=문이림 기자] “오늘 같은 하락장에서도 맘 편히 투자할 수 있는 게 타겟데이트펀드(TDF)다.”

배재규 한국투자신탁운용 사장이 5일 오전 여의도 콘래드호텔에서 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스펀드’ 출시 3주년을 맞아 퇴직연금 세미나를 열고 “TDF에 대해 투자자들의 관심이 날로 높아지는 가운데 출시 후 꾸준히 주목 받아온 상품”이라며 이같이 말했다.

이번 세미나에서는 변화하는 은퇴 환경 속에서 효과적인 연금 관리 전략을 제시하고 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스펀드’가 지난 3년간 거둔 성과와 운용 노하우에 대해 다뤘다.

배 사장은 “호황기가 지나고 시장이 침체하거나 폭락하면 진정한 투자 실력과 결과가 드러난다”며 “현재는 주식시장이 급등하며 자금이 쏠리고 있지만 시간이 지나고 보면 꾸준하게 성과를 내는 TDF와 같은 상품에 투자하는 것이 장기적으로 유리하다”고 강조했다.

‘한국투자TDF알아서ETF포커스펀드’는 투자자의 은퇴 목표시점에 따라 자동으로 자산배분 비율을 조정하는 생애주기형 펀드다. ETF를 활용한 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 은퇴자산 마련을 목표로 한다. 2022년 10월 출시 이후 설정액과 순자산 총액이 꾸준히 증가하며 안정적인 성과를 이어오고 있다. 전날 기준 설정액은 5193억원, 순자산총액은 8115억원이다.

안정적인 성과는 위험 대비 수익률(샤프지수)에서 드러난다. 에프앤가이드에 따르면 4일 종가 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈의 전 빈티지는 최근 3년 기준 샤프지수 1위를 기록했다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부 전무는 ‘인출기 연금 투자 방법’을 주제로 “대표적인 인출기 전략으로 시장에 따라 유연하게 조절하며 지속가능성과 안정성을 모두 추구하는 ‘가드레일 전략’이 필요하다”고 말했다. ‘장수 리스크’와 ‘인플레이션 리스크’를 주요 변수로 지목하며 고정금액 인출법과 고정비율 인출법 등 다양한 전략을 함께 소개했다.

그러면서 “자산이 고갈되지 않는 최대 인출 비율을 한국인의 생애주기에 맞게 설계하고 있다”며 “은퇴 초기 인출 방식과 시장 상황에 따른 인출 비율 조정 방안을 담은 포트폴리오를 구상 중이니 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션부문 상무는 TDF 펀드의 지난 3년간 운용현황을 소개하며 “한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 글로벌 분산투자, 장기 및 저비용 투자를 통해 위험조정수익률 극대화를 추구한다”고 말했다. 해당 펀드는 2023년부터는 미국 성장주의 일부 비중을 금으로 대체해 안정성과 수익성을 동시에 확보하고 있다.

강 상무는 “환노출형 해외주식과 국내채권을 조합해 수익률과 변동성의 균형을 맞추는 자산배분 전략을 적용하고 있다”며 “출시 이후 쌓은 투자자 신뢰를 바탕으로 지속적인 성과를 이어가겠다”고 강조했다.