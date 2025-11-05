정안레미콘·세종레미콘·정안레미콘아스콘 3사와 기술제휴

삼표그룹이 영하 15도에서도 타설할 수 있는 동절기용 내한 콘크리트 공급을 건설현장에 확대하고 있다.

그룹 주력 계열사인 삼표산업은 정안레미콘, 세종레미콘, 정안레미콘아스콘 3사와 이런 내용의 기술제휴 협약을 했다고 5일 밝혔다.

협약을 통해 검증된 내한 콘크리트 ‘블루콘 윈터’ 기술을 기반으로 고성능 콘크리트 품질시스템을 도입한다. 또 이를 중소 레미콘사로 확대 적용해 건설산업의 품질경쟁력 강화를 지원할 계획이다.

블루콘 윈터는 삼표산업이 2018년 개발한 동절기 내한 콘크리트다. 국토교통부로부터 건설신기술 제995호로 지정됐다. 최근에는 탄소저감 효과를 인정받아 녹색기술 인증도 받았다.

영하 15도에서도 사용 가능하며, 별도의 급열양생 없이 표면 비닐양생만으로 타설 36시간 내 압축강도 5메가파스칼(MPa)을 구현한다. 1MPa는 콘크리트 ㎠당 10㎏의 하중을 견딜 수 있는 강도다.

이번 협약에 참여한 3사는 블루콘 윈터 기반 콘크리트 공급체계를 구축하게 된다. 나아가 ‘대기업 인증 플랜트’ 타이틀을 공식 표기해 대형공사 입찰 시 브랜드 신뢰도를 활용할 수 있게 됐다. 내년 충주 정안산업, 세종레미콘을 비롯해 진천 정안레미콘과 제천 그린레미콘도 블루콘 윈터 기술을 도입할 예정이다.

삼표산업 관계자는 “고성능 콘크리트 기술을 중소 레미콘사에 적용함으로써 겨울철 품질불안을 해소하고, 지역 건설현장에 대기업 수준의 인증품질을 제공할 기반을 마련했다”고 했다.