민주당내 중도성향 스팬버거, 버지니아 주지사 선거 승리 기존 공화당 주지사서 민주당으로 표심 돌아가

[헤럴드경제=도현정 기자]AP통신이 버지니아 주지사 선거에서 애비게일 스팬버거 전 연방 하원의원이 공화당 후보인 윈섬 얼-시어스를 이겼다고 보도했다.

득표율은 34% 개표 기준으로 스팬버거 전 의원이 54.5%, 얼-시어스 후보는 45.3%다.

46세의 스팬버거 전 하원의원은 중앙정보국(CIA) 요원 출신으로, 보수 성향이 강한 버지니아 7선거구에서 3선을 지냈다. 스팬버거는 중도 성향을 지향, 하원의원 시절 당시 조 바이든 전(前) 대통령의 정책 일부를 반대하기도 했다. 최근 구심점 없이 표류하는 민주당 내에서도 급진적인 좌파적 정책은 배격하고, 철저한 중도성향과 경제 정책 강조로 버지니아의 표심을 잡았다.

스팬버거는 트럼프 대통령의 경제 정책이 미국과 버지니아에 불이익을 주고 있다는 점을 강조하며 트럼프 정부에 대한 ‘심판론’으로 선거를 끌어왔다. 그는 관세 정책이 결국 소비자 물가를 올리고, 셧다운 등으로 연방정부의 일자리가 위협받으면서 버지니아 주민의 생계가 위험에 처했다는 주장을 해왔다. 버지니아는 미국의 수도인 워싱턴 D.C.와 인접해 트럼프 대통령이 해고한 연방 공무원들이 다수 거주하는 곳이다. 때문에 이 같은 전략이 어느 정도 효과를 거둔 것으로 분석된다.

버지니아를 비롯해 뉴저지주(州)와 뉴욕시에서 치러지는 선거는 대통령 임기의 중간에 치러지는 ‘중간선거’보다 앞선 ‘미니 중간선거’라는 성격으로 주목받고 있다. 대통령 임기 1년차에 실시되는 선거여서, 그간 국정운영에 대한 여론이 반영되는 지표로 해석된다.

버지니아주는 2008년부터 대선에서 민주당 후보가 계속 승리해 ‘블루 스테이트’(blue state·민주당 지지성향이 강한 주)로 간주된다. 그러나 지난해 트럼프 대통령은 그 격차를 크게 좁혀 눈길을 끌었다. 당시 카멀라 해리스 민주당 후보의 득표율은 52.1%, 트럼프 대통령은 46.3%로 격차가 5.8% 가량이었다. 2021년 치러진 주지사 선거에서는 공화당 인사여서 최근에는 중도파가 우세인 ‘스윙 스테이트(경합주)’로도 분류됐다. 현 버지니아 주지사는 공화당 소속의 글렌 영킨이다.

이번 버지니아 주지사 선거에서 스팬버거의 승리는 트럼프 행정부의 경제 정책에 대한 지지가 약화됐다는 신호로도 볼 수 있다. 한편, 뉴욕시장 선거 역시 조란 맘다니 민주당 후보가 우세를 보이고 있다. 뉴저지 주지사는 미키 셰릴 민주당 후보와 잭 치터렐리 공화당 후보가 오차범위 내 접전 와중 셰릴 후보가 우세하다는 여론조사 결과가 많다. 이번 미니 중간선거 3곳을 모두 민주당이 가져갈 수 있을지도 관전 포인트다.