총 15종 반도체 ‘카본 트러스트’ 탄소저감 인증 성능·지속가능성 ‘두마리 토끼’ 잡아

[헤럴드경제=박지영 기자] SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM)을 비롯한 15종의 반도체 제품에 대해 친환경 인증을 받았다고 5일 밝혔다. 특히 업계 최초로 HBM 4세대(HBM3)와 5세대(HBM3E) 제품에 친환경 인증을 받았다.

SK하이닉스는 HBM 4종과 D램 7종에 대해 글로벌 친환경 인증기관 ‘카본 트러스트(Carbon Trust)’로부터 ‘탄소 저감(Carbon Reducing)’ 및 ‘탄소발자국(Carbon Footprint)’ 인증을 획득했다.

탄소저감은 저년 대비 실질적 탄소 감축 성과를 이뤘다는 인증이며, 탄소 발자국은 제품의 전 생애주기에서 발생하는 온실가스 배출량을 정량화해 공개한 제품에 부여되는 인증이다.

HBM3과 HBM3E 제품으로 이 인증을 획득한 기업은 SK하이닉스가 유일하다. 이번 인증으로 고성능과 환경 친화성을 동시에 인정받은 셈이다.

SK하이닉스는 “글로벌 AI 시장에서 기술력과 성능을 인정받은 HBM 제품이 환경적 우수성까지 입증받은 만큼, 성능과 환경을 모두 충족한 제품으로 업계의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.

이번에 ‘탄소 저감’ 인증을 받은 제품은 ▷16GB HBM2E(8단) ▷16GB HBM3(8단) ▷24GB HBM3E(8단) ▷36GB HBM3E(12단) 등 총 4종이다.

또한 ▷LPDDR5 2종 ▷GDDR6 2종 ▷DDR5 DIMM 3종 등 D램 7종 역시 ‘탄소 저감’ 인증을 받았으며, ▷NAND 1종 ▷eSSD 2종 ▷cSSD 1종 등 낸드 및 저장장치 4종은 ‘탄소발자국’ 인증을 획득했다.

HBM 4종과 D램 7종은 전년 동급 제품 대비 탄소 배출량을 실질적으로 감축한 것으로 평가받았다.

SK하이닉스는 지난해에도 LPDDR5, DDR5, cSSD 등 6개 제품이 ‘탄소 저감’ 인증을, NAND, UFS, eSSD 등이 ‘탄소발자국’ 인증을 획득하며 친환경 인증 범위를 꾸준히 확대해왔다. 이를 통해 글로벌 고객사와 투자자에게 투명한 탄소 감축 성과를 입증하고 있다.

이병기 SK하이닉스 부사장(제조기술담당)은 “SK하이닉스는 6대 행동규범을 기반으로 글로벌 친환경 인증 확대에 나서며 지속가능한 미래를 실현하고 있다”며 “제품 생산 과정에서의 온실가스 배출을 최소화하고, 환경을 고려한 제품 경쟁력 강화를 통해 고객 만족을 최우선으로 추구하겠다”고 말했다.

SK하이닉스는 향후 데이터 기반의 탄소 관리 체계를 고도화해 반도체 산업의 지속가능한 미래를 선도한다는 계획이다.