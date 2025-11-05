미, 신형 무기 2종 곧 실전배치 현재 ‘제한적’ 초기운용 단계 우주 전자기 전술 작전센터 설립 중국·러시아 EMP 등 위협 대비

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국이 중국과 러시아의 정보·감시·정찰(ISR) 위성을 일시적으로 교란할 수 있는 신형 무기 2종을 곧 실전 배치할 예정이라고 블룸버그 통신이 4일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 미 우주군은 ‘메도우랜즈’와 ‘원격 모듈식 터미널’로 명명된 두 가지 신무기를 전 세계에 분산 배치할 계획이다.

미국 방산업체 L3해리스 테크놀로지스가 개발한 메도우랜즈는 현재 최종 훈련, 실사격 훈련, 임무 리허설, 전술 개발 등 과정을 밟고 있다.

메도우랜즈는 이번 회계연도 내에 실전 배치될 예정이라고 우주작전사령부는 밝혔다.

방산업체 노스스트랫과 CACI 인터내셔널이 개발한 원격 모듈식 터미널은 현재 해외에 배치를 진행 중인 것으로 알려졌다.

우주작전사령부는 이 무기가 시험을 진행하며 실제 작전에도 투입할 수 있는 ‘제한적 초기운용 단계’에 있다고 설명했다.

미국은 메도우랜즈와 32기와 원격 모듈식 터미널 24기를 각각 구매할 계획으로 알려졌다.

이와 함께 미 우주군은 교란 작전 조율을 위한 ‘우주 전자기 전술 작전센터’를 설립하고 있다.

이 센터는 감시 시스템 ‘바운티헌터’를 활용해 전자파 간섭(EMI) 공격 여부와 적성국의 우주선 위치를 감시하는 임무를 맡는다.

미국의 이 같은 신무기 배치 계획은 우주 활동을 통한 중국과 러시아의 위협에 대응하려는 목적으로 분석된다.

우주군의 ‘우주 위협 팩트시트’에 따르면 지난 7월 기준 중국은 인공위성 약 1천200기를 궤도에 두고 있다.

이중 최소 510기가 광학·다중분광·레이더·주파수 센서를 갖춘 ISR 위성으로 추정된다.

이러한 위성들은 미국 항공모함 전단과 원정군을 탐지할 수 있다고 팩트시트는 밝혔다.

또한 러시아는 위성을 무력화하고 전체 통신망을 방해할 수 있는 고고도 전자파(EMP) 성능을 가진 핵무기를 개발 중이라고 미국은 판단한다.

메도우랜즈와 원격 모듈식 터미널이 배치되면 미국은 기존 ‘카운터 커뮤니케이션 시스템’ 교란기를 포함해 세 가지 우주 대응 능력을 확보하게 된다고 미 우주군은 밝혔다.