MZ 겨냥한 체험형 팝업 구성

[헤럴드경제=강승연 기자] 알리익스프레스가 오는 11일 중국 최대 쇼핑 축제 ‘광군제’를 앞두고 서울 성수동에 체험형 팝업스토어를 연다.

오는 7일부터 9일까지 3일간 운영되는 이번 팝업은 지난 4일부터 온라인에서 진행 중인 ‘11초 장바구니 챌린지’를 오프라인 공간으로 확장한 것이다.

이번 광군제 이벤트는 형식부터 확 달라졌다. 작년에는 100원으로 참여하는 1억원 래플로 결과를 운에 맡겼다면, 올해는 참여자의 순발력과 집중력이 당첨 확률을 좌우하는 실력형 이벤트로 변신했다.

온라인에서 먼저 시작된 11초 장바구니 챌린지는 참여비 111원으로 11초 동안 최대한 많은 상품을 장바구니에 담는 방식의 게임형 이벤트다. 장바구니에 담은 상품의 총금액이 높은 순으로 당첨 확률이 높아지며, 알리익스프레스가 해당 상품을 대신 결제해 제공한다. 이벤트 기간 총 11억원 규모의 혜택이 준비돼 있으며, 오는 18일까지 누구나 알리익스프레스 앱을 통해 참여할 수 있다.

팝업에서도 알리익스프레스 광고 캠페인 속 콘셉트를 구현한 체험존이 마련돼, MZ세대 취향의 생생한 경험과 게이미피케이션 요소가 어우러진 특별한 브랜드 체험을 선사한다.

방문객은 게임 체험존, 브랜드 전시존, 현장 경품 이벤트존 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다. 온라인 챌린지 참여 내역을 현장에서 보여주면 현장 경품 이벤트 참여 시 우대 혜택을 제공한다.

알리익스프레스의 본격적인 광군제 세일은 11일부터 19일까지 진행된다. 매일 10개 상품을 1111원, 1만1111원, 11만1111원에 한정 판매하며, 최대 80% 할인을 제공한다.

알리익스프레스 관계자는 “온라인에서 오프라인까지 확장되는 통합 쇼핑 경험을 선사하고, 단순 할인 행사를 넘어 소비자가 직접 참여하고 즐기는 축제의 장을 정성껏 준비했다”고 말했다.