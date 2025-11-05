- 민·관 협력을 통한 다양한 지방소멸 대응 사업 추진…백두대간 봉자페스티벌 등 9만 8000여 명 봉화군 찾아

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원이 지방소멸 대응 모범기관으로 선정됐다.

한국수목원정원관리원(이사장 심상택)이 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2025년 지방소멸대응 유공’ 포상에서 국립백두대간수목원이 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 5일 밝혔다.

‘2025년 지방소멸대응 유공’ 포상은 인구감소지역 등 지방소멸지역의 경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 바가 큰 기관의 혁신 의욕 고취 및 성과확산 증진을 치하키 위해 개최되는 시상식이다.

국립백두대간수목원은 민·관 협력을 통해 ▷지역민 재배식물 활용 축제 및 지역관광명소 연계 걷기행사 추진 ▷지역예술인 협업 문화행사 및 소상공인 제품 판매 ▷도시권역 판로확장 및 자생력 확대 홍보·판매 행사 등 다양한 지방소멸대응 사업을 추진한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

또한, 지난 10월 국립백두대간수목원에서 개최한 ‘백두대간 봉자페스티벌’, ‘백두대간 가든하이킹’ 행사를 통해 봉화군 정주 인구의 3.4배인 9만 8000여 명이 국립백두대간수목원을 다녀갔으며 소상공인이 참여한 플리마켓 매출액도 약 1억원을 달성해 지역 농가의 매출 증대와 인지도 확산에 큰 성과를 거뒀다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “앞으로 산림보전과 지역상생을 통해 지방소멸에 대응하고, 자연과 사람이 함께 성장하는 지속가능한 모델을 만들어가겠다” 고 전했다.