6개 스타트업과 협업해 사업 실증 성과 발표 AI 기반 에듀테크·웰니스·XR 등 협업 성과

[헤럴드경제=박로명 기자] 삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 혁신 스타트업과 손잡고 새로운 성장 동력 발굴을 가속화한다. 삼성물산은 4일 서울 강동구 삼성물산 본사에서 오픈이노베이션 프로그램인 ‘2025 퓨처스케이프(FutureScape) 데모데이(Demo Day)’를 개최했다고 5일 밝혔다.

퓨처스케이프는 우수 혁신 기술과 아이디어를 가진 스타트업을 발굴해 시장검증 기회 제공과 사업 제휴 등의 스케일업을 지원하는 프로그램이다. 삼성물산과 서울경제진흥원이 공동 주관한다. 올해에는 삼성물산과의 협업을 기반으로 사업 실증을 진행하는 ‘실증 트랙(Track)’과 높은 잠재력을 가진 초기 스타트업을 대상으로 협업 모델을 공동 개발하는 ‘미래 트랙’ 두 가지로 운영된다.

지난 4월 공모에 총 280여개 회사가 지원한 가운데, 실증 트랙 6개사와 미래 트랙 6개사가 선발됐다.이번 퓨처스케이프 데모데이 행사에서는 지난 6월 실증 트랙에 선발된 6개 스타트업들이 사업 실증 성과를 발표하고 제품과 기술을 전시했다. 조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)을 비롯해 6개 스타트업 대표와 삼성전자, 삼성벤처투자, 삼성노블라이프 등 관계사와 서울경제진흥원 등이 참석했다.

삼성물산은 퓨처스케이프 프로그램으로 혁신 스타트업과 함께 기존 건설 산업의 경계를 넘는 오픈이노베이션 전략을 추진하고 있다. 이를 위해 협업 비즈니스 모델의 시장성을 검증하고 실제 고객 피드백을 확보할 수 있도록 실증 테스트베드(Test-Bed)를 제공하고 있다. 또한 사업 기획 단계부터 실증 수행, 결과 분석까지 전 과정을 지원하는 운영 체계를 구축했다.

이번 행사에서는 스타트업들이 삼성물산과 협업·개발한 사업모델을 실증한 결과와 주요 시사점을 발표했다. 대표적으로 삼성물산 본사 지원자를 대상으로 한 인공지능(AI) 기반 맞춤형 심리상담 서비스, 래미안 입주민과 협력사 외국인 근로자 등을 대상으로 한 에듀테크, 확장현실(XR) 등 다양한 혁신 기술을 발표했다.

행사 마지막에는 최우수상 시상 세션이 진행됐다. 사업모델 타당성·지속가능성·시장성 등의 평가 기준으로 심사를 진행했다. 그 결과 에듀테크 분야에서 AI를 활용한 외국인 근로자 안전 교육 솔루션 협업을 선보인 ‘하이로컬’이 높은 점수를 얻어 최우수상을 수상했다.

조혜정 본부장은 “이번 행사는 6개 스타트업의 실증 성과를 공유하고 협업 모델과 향후 사업 추진 방향을 폭넓게 논의하는 뜻깊은 자리였다”며 “논의된 내용을 토대로 건설업의 경계를 뛰어넘는 새로운 비즈니스 모델을 수립하고 시너지를 창출할 계획”이라고 밝혔다.