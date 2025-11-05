- APEC 2025 경호업무 원자력연 컨소시엄 불법드론 지능형 대응기술 활용

[헤럴드경제=구본혁 기자] K-안티드론 기술이 APEC 2025에서 실전 데뷔에 성공했다.

한국원자력연구원은 불법드론 지능형 대응기술개발 사업으로 개발한 드론 탐지 및 무력화 장비가 경주에서 열린 APEC 2025의 드론 대응 현장 경호에 실전 배치되어 임무를 수행했다고 5일 밝혔다.

이번 임무에 활용된 주요 장비인 ‘지능형무력화’ 장비는 드론 탐지·식별·무력화의 전 과정을 이동과 설치가 쉬운 단일 장비로 구현한 것으로, 연구원과 통신ㆍ보안기업 ㈜바른기술이 개발했다. 이 장비는 드론을 실시간 해킹하는 라이브 포렌식 기술을 활용해 불법 드론의 제어권을 탈취해 적을 무력화한다. 특히, 상용화된 드론뿐만 아니라 기체 정보가 없는 ‘커스텀 드론’에 대한 무력화도 가능해 실질적인 활용 가치가 높다.

LIG넥스원과 수산이앤에스, 휴라, 이오아이알이 협력해 개발한 ‘지상기반 시스템’도 임무에 활용됐다. 이 시스템은 레이더, RF스캐너, 카메라를 하나의 관제 화면에서 운용하는 통합운용시스템으로, 여러 센서 정보를 통합해 드론 탐지율과 식별율을 높여 빠른 대응을 가능하게 해준다.

APEC 2025에서는 이 장비들을 활용해 세계 각국 정상과 관계자들이 모이는 회담장뿐만 아니라 숙소와 동선, 경주로 오가는 주요 항만에 대한 24시간 감시 및 유사시 대응 임무를 수행했다.

이번 기술은 국가중요시설의 불법드론 위협에 대응하기 위해 2021년부터 진행된 우주항공청과 경찰청의 다부처 사업인 ‘불법드론 지능형 대응기술개발’ 사업의 성과로, 총괄기관인 원자력연구원을 비롯해 LIG넥스원, 한국항공우주연구원 등 30여개 기관이 참여해 5년간 연구를 진행했다.

올해 원자력연구원과 양양국제공항에서 해당 기술에 대한 실증시연을 성공적으로 마쳤으며, APEC 2025라는 국가적으로 중요한 국제 행사를 무대로 실전에 적용된 이례적인 성과를 거뒀다.

향후 원자력시설, 공항, 정부청사 등 도심과 민가가 가까운 국가중요시설에서 불법드론의 위협 대응에 상시적으로 활용될 수 있도록 제품 상용화 등의 노력을 지속할 계획이다.

탁태우 한국원자력연구원 박사는 “연구개발 성과물이 국가 행사에 활용된 것에 대해 연구자로서 큰 자부심을 느낀다”며 “향후 기술 고도화 및 상용화를 위한 연구를 적극 추진하겠다”고 밝혔다.