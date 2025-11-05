해외QR결제 시 로밍 요금 1만원 할인 쿠폰 Npay 1만 포인트도 증정…총 2만원 혜택 내년 5월 5일까지…KT닷컴·Npay 이벤트 응모

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 연말연시 해외여행 시즌을 맞아 로밍 이용 고객을 대상으로 로밍 요금 할인과 네이버페이(Npay) 포인트를 제공하는 프로모션을 시행한다고 5일 밝혔다.

KT 로밍 요금제를 이용하는 고객이 해외에서 Npay 해외 큐알(QR)결제로 1건당 2만원 이상 결제할 경우, 로밍 요금 1만원 할인 쿠폰과 Npay 1만 포인트 등 총 2만원 상당의 혜택을 제공하는 프로모션이다.

혜택이 적용되는 로밍 요금제는 ▷함께 쓰는 로밍 ▷Y함께 쓰는 로밍 ▷중국·일본 알뜰 로밍 등 3종이다. 함께 쓰는 로밍은 1명만 요금을 부담하면 본인을 포함해 최대 5명까지 데이터를 공유하는 상품으로, ▷3만3000원(4GB) ▷4만4000원(8GB) ▷6만6000원(12GB)으로 구성됐다. 전 세계 122개국에서 이용할 수 있다.

Y함께 쓰는 로밍은 만 34세 이하 고객 전용 상품이다. 기존 상품 대비 40% 할인된 요금과 데이터 1GB가 추가 제공되며, ▷1만9800원(5GB) ▷2만6400원(9GB) ▷3만9600원(13GB)에 이용 가능하다. 중국·일본 알뜰 로밍은 중국과 일본 방문 고객에게 인기 있는 상품으로 ▷2만5000원(2.5GB)에 제공된다.

로밍 요금 할인은 로밍 상품 이용 후 다음달 요금 청구 시 할인된 값이 적용된다. Npay 포인트는 해외에서 QR결제로 1건당 2만 원 이상 결제할 때 1만 포인트가 즉시 지급된다.

참여를 원하는 고객은 KT닷컴 또는 네이버에서 ‘네이버페이 KT 로밍’을 검색하면 나타나는 Npay 이벤트 페이지에서 사전에 응모해야 한다. 프로모션 진행 기간은 2026년 5월 5일까지다.

한편, Npay 해외QR결제는 중국, 일본, 동남아, 미주, 유럽 등 전 세계 66개 국가에서 사용 가능하다. 해외여행 시 간편한 결제 수단으로 활용할 수 있으며, 결제와 동시에 포인트 혜택도 제공돼 고객 만족도가 높을 것으로 기대된다고 KT는 설명했다.

김영걸 KT 서비스프로덕트(Product)본부장은 “해외여행 수요가 증가하는 시기에 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 제공하기 위해 이번 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 제휴를 통해 로밍 혜택을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.