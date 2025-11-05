그룹 창사 이래 첫 통합 참가 한국앤컴퍼니·한온시스템·한국타이어 등 참여 배터리·타이어·열관리 시너지 선봬

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹은 4일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 개막한 글로벌 최대 자동차 부품 전시회 ‘AAPEX 2025’에 한국앤컴퍼니·한온시스템·한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 공동 참가했다고 5일 밝혔다. 그룹 핵심 기업 3사가 외부 공식 행사에 함께 참여한 것은 이번이 처음이다.

올해로 56회째를 맞이하는 AAPEX(Automotive Aftermarket Product Expo)는 글로벌 자동차 부품 산업을 대표하는 가장 큰 행사다. 미국자동차관리협회와 자동차 애프터마켓 공급업체협회가 주최하며 전 세계 50개국 3000여 개 기업 등 총 15만명 이상 방문한다. 전시회는 자동차 부품·기술 최신 동향을 소개한다. 실제 주요 비즈니스 미팅·계약 등이 현장에서 다수 진행된다.

한국앤컴퍼니그룹은 이번 전시회에 한국앤컴퍼니·한온시스템·한국타이어앤테크놀로지 등 핵심 3사 공동 부스를 마련해 배터리·열관리·타이어 등 자동차 핵심 부품·기술을 선보인다.

한국앤컴퍼니는 이번 전시회에서 12볼트(V) 납축(AGM·EFB·MF) 전략군 품질 경쟁력을 강조하고 저전압 리튬이온 배터리도 프로토타입으로 공개했다.

전기차 대응 신차공급용(OE) 배터리를 포함해 승용·상용·선박·레저 등 주요 라인업을 한 자리에 제시한 데 이어 배터리사업 신규 BI ‘Hankook Charge in motion’의 글로벌 론칭을 예고하며 북미 현지화 역량과 신뢰도를 강조했다.

한온시스템은 그룹 3사 기술 시너지를 집약한 메인 목업 차량을 전면에 배치해 관람객 시선을 끌었다. 목업에는 ▷세계 최초 전기차 4세대 히트펌프 ▷한국타이어의 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 ▷한국앤컴퍼니의 ES 배터리를 탑재해 그룹의 모빌리티 통합솔루션을 제시했다.

또한, 친환경 냉매 기반의 열관리 솔루션도 다수 선보였다. 독일 폭스바겐그룹전기차 전용 MEB 플랫폼에 공급 중인 친환경 냉매 이산화탄소(R744) 전동 컴프레서, 자연 냉매 프로판(R290)을 적용한 냉매제어모듈 등 지속가능 기술 포트폴리오를 선보였다.

이수일 한국앤컴퍼니그룹 부회장(한온시스템 대표이사)은 “이번 전시를 시작으로 한온시스템 브랜드 가치를 글로벌 시장에 적극 알리겠다”며 “향후 선도적인 열관리 기술 혁신과 그룹 시너지를 기반으로 회사의 차별화된 기술력을 부각해 글로벌 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.

한국타이어는 이번 전시에서 타이어 내부 센서를 통해 압력·온도·마모·하중은 물론 노면 상태까지 실시간 탐지해 차량에 전달하는 최첨단 스마트 타이어 기술 ‘i.Solution’과 공기 주입이 필요 없는 차세대 에어리스 콘셉 타이어 ‘i-Flex’를 공개했다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “그룹의 주요 계열사가 세계 최대 전시회에 공동 참가하며 글로벌 통합 브랜드 ‘Hankook’ 위상을 높이게 됐다”며 “배터리·열관리솔루션·타이어 등 기술로 글로벌 하이테크 그룹 입지를 강화해 국가 경제 성장과 자동차산업 활성화에 이바지하겠다”고 말했다.