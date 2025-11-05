FITI시험연구원과 GB 시험 전반 지원

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 파트너 브랜드의 원활한 중국 시장 진출을 위해 필수 인허가·규제 대응 지원에 앞장선다. 중국국가표준(Guó Jiā Biāo Zhǔn, GB) 인증과 상표권 등록 등 관련 절차 지원은 물론, 실무형 교육 프로그램을 제공해 브랜드 대응 역량을 강화한다는 방침이다.

GB는 중국 정부가 제품 품질과 소비자 안전보장을 위해 제정한 표준이다. 중국에서 생산, 수입, 판매되는 모든 공산품은 GB인증이 필수다. 중국 시장 진출을 앞둔 브랜드라면 반드시 고려해야 하는 규제 사항이다.

무신사는 GB를 포함해 까다로운 규제 요건에 파트너 브랜드가 효과적으로 대응할 수 있도록 체계적 지원 방안을 마련했다. 상하이에 지사를 둔 섬유·패션 분야 공인 시험인증기관인 ‘FITI시험연구원’과 협력해 GB 적합성 시험 절차 전반을 지원한다.

무신사 파트너 브랜드를 대상으로 전담 상담 창구 운영, 서울 소재 브랜드 대상 시료 무료 픽업, 시험 비용 할인, 시험 결과 신속 제공 등을 제공할 예정이다. 아울러 중국 현지 법무법인과 협력해 상표권 출원부터 사후 관리까지 단계별 컨설팅도 제공한다.

또 무신사는 절차 지원을 넘어 파트너 브랜드가 자체적으로 대응할 수 있는 역량을 강화하기 위해 실무형 교육 프로그램도 운영하고 있다. 지난 10월에는 상표권과 GB 인증을 주제로 첫 교육을 진행했다. 50여 개의 파트너 브랜드가 참여해 중국 시장 진출에 대한 준비를 시작했다.

무신사 관계자는 “중국 진출을 계획하는 K-패션 브랜드의 애로사항을 해소하고자 GB 시험 대응과 상표권 운영에 필요한 지원 프로그램을 시작했다”라며 “앞으로도 국내 브랜드가 해외 진출 과정에서 마주하는 장벽을 낮추기 위한 지원을 지속할 것”이라고 설명했다.