[헤럴드경제=최원혁 기자] 현역 광주시의원이 자녀의 돌을 축복해달라는 문자를 지인에게 보냈다가 논란이 일자 결국 사과했다.

4일 서임석 의원은 자신의 SNS에 “앞으로 주실 비판과 비난은 겸허히 제가 받아들이고 더 나은 사람이 될 계기로 삼겠다”며 이같이 밝혔다.

앞서 서 의원은 ‘딸이 돌을 맞았다. 돌잔치를 하지는 않았지만 기도와 응원을 부탁드린다’는 내용의 문자메시지를 딸 사진과 함께 공무원과 지인들에게 보낸 바 있다.

하지만 문자는 가까운 지인은 물론이고 사적인 인연이 없는 지인들에게도 발송됐다. 연합뉴스에 따르면 일부 광주시 공무원들은 행정사무감사를 앞두고 ‘돌잔치는 하지 않았지만’이라는 문구 등으로 심적 부담을 느꼈다고 토로했다.

이에 대해 서 의원은 “아버지의 마음으로 첫 딸의 순수한 축복을 기대했고, 제 아이의 행복을 빌어주시리라 생각되는 분들에게만 연락을 드렸다고 생각했다”고 했다.

서 의원은 “가족들은 잘못이 없다. 부디 가족을 향한 비난은 멈춰주시길 간곡히 호소드린다”며 “제 어린 생명의 앞날만 축복해주시길 부탁드린다”고 거듭 사과의 뜻을 전했다.