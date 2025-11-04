[헤럴드경제=박세정 기자] 김영섭 KT 대표가 연임을 포기했다. 이로써 내년 3월 임기가 끝난다.

KT는 김영섭 대표가 4일 열린 KT 이사회에서 대표이사 차기 대표 후보자 공모에 지원하지 않겠다는 입장을 표명했다고 밝혔다. 김 대표는 공식 임기인 내년 3월 정기주주총회까지 공식 임기를 마친 후 자리에서 물러나게 된다.

KT 소액결제 해킹 사태 책임론이 부상하자 김 대표는 앞서 열린 올해 국정감사에서 “최고경영자는 총체적 책임이 있다”며 “일정 수순 수습이 되고 나면 마땅한 책임을 지는 것이 마땅하다”고 언급, 연임 포기를 시사한 바 있다.

이에 따라 차기 CEO 선임 절차도 본격적으로 시작됐다. KT 이사후보추천위원회는 이날 대표이사 후보군 구성 방안 논의를 시작으로, 차기 대표이사 선임 절차를 공식 개시했다. 연내 대표이사 후보 1인 선정을 마무리할 계획이다. KT 이사후보추천위원회는 KT 사외이사 전원(8인)으로 구성돼 있다.

이사후보추천위원회는 ▷외부 전문기관 추천 ▷공개 모집 ▷주주 추천(전체 주식의 0.5% 이상 6개월 이상 보유 주주) ▷관련 규정에 따른 사내 후보로 대표이사 후보군을 구성할 예정이다.

공개 모집은 이달 5일 오전 9시부터 이달 16일 오후 6시까지 진행되며, 세부 내용은 KT 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

이사후보추천위원회는 “공정하고 투명한 절차를 통해 KT의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠다”고 말했다.