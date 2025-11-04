11월부터 4개월 간, 겨울철 낙엽쓰레기 집중관리 돌입 공동주택, 학교, 주택가 등 다량낙엽 발생지, 일정조율 후 방문 수거 낙엽쓰레기 마대나 투명봉투에 담아 유선 또는 이메일로 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 11월부터 내년 2월까지 ‘낙엽쓰레기 집중관리 수거기간’으로 정하고 낙엽 집중관리에 돌입한다.

겨울철 깨끗한 거리환경 조성을 위해 지난해보다 한 달 더 길게 운영한다.

낙엽은 제때 수거하지 않으면 화재의 원인이 될 수 있다. 하수구를 막거나 쓰레기와 섞여 도로를 더럽게 해, 악취 등을 유발하는 원인이 된다.

이에 구는 적기에 낙엽쓰레기를 수거한다. 환경공무관과 청소장비, 청소차를 적극 활용해 다량의 낙엽이 발생하는 공동주택(아파트), 학교, 주택가 등의 낙엽쓰레기를 무상으로 수거한다.

낙엽쓰레기를 마대나 투명한 비닐봉투에 담아 광진구청 청소과에 유선으로 신청하거나 이메일로 신청하면 된다. 일정 조율 후에 현장방문해 수거할 예정이며 낙엽 외에 이물질이 섞이지 않도록 주의해야 한다.

수거한 낙엽은 친환경 에너지기업과 협업해 무상연료화 처리한다. 자원 재활용 활성화와 예산 절감 효과를 동시에 누린다.

또, 지난달 구는 전기송풍기 9대를 구매했다. 낙엽철 가로 청소작업의 효율성을 높일 뿐 아니라, 작업속도가 더 빨라져 주민불편이 줄어들 것으로 기대된다.

김경호 광진구청장은 “낙엽쓰레기는 구민의 일상과 직결되는 중요한 사안이다. 올해는 지난해보다 한 달 늘려 2월 말까지 낙엽을 무상 수거해 드리니, 많이 이용하시길 바란다. 수거한 낙엽쓰레기는 연료자원으로 재활용해 순환경제에도 기여한다”고 말했다.

이어 “앞으로도 적극적인 청소행정으로 깨끗하고 쾌적한 광진구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

구는 지난해에도 218건에 228톤의 낙엽쓰레기를 수거, 생활쓰레기 감량에 힘쓰고 있다.