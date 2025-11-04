[헤럴드경제=최원혁 기자] 주진우 국민의힘 의원은 더불어민주당 소속 추미애 국회 법제사법위원장이 SNS에 국정감사 기간 중 실핏줄이 터졌다고 글을 올린 것에 대해 “본인이 윽박지르다 그런 것. 힘들면 그만둬라”고 비꼬았다.

3일 추 의원은 자신의 페이스북을 통해 “국감 기간 도중 안구 실핏줄이 터져 아직 뻘겋게 충혈돼 있다”는 글과 함께 사진을 올렸다.

추 의원은 “법제사법위원회 왼쪽 줄의 고성과 고함지르기에 몇 주간 노출된 귀까지 먹먹해지는 이상 증세를 보여 국감을 마치자 안과와 이비인후과를 연속으로 다녀와야 했다”고 토로했다.

추 의원이 언급한 ‘왼쪽 줄’은 국민의힘 소속 법사위원들을 가리킨 것으로 보인다.

그러면서 “6선 동안 국정감사를 22번째 했지만 이런 경험은 난생처음”이라고 덧붙였다.

이에 주 의원은 “추미애 법사위원장은 남의 집 귀한 가장, 가족을 국감장 불러 벌세우고 윽박질렀다”며 “추미애와 민주당 법사위의 인권 수준은 낮다 못해 참담했다”고 질타했다.

주 의원은 “실핏줄이 터진 것이 뭐 대단하다고 자랑하냐”며 “이는 개딸들로부터 ‘우쭈쭈’(잘했다 칭찬) 받겠다는 의도”라고 지적했다. 그러면서 “국민 혈압 그만 올려라”며 “힘들면 제발 그만둬라. 안 말린다”고 덧붙였다.