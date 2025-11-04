▶ 10.15 부동산 대책 비규제 지역도 언제든 사정권 될 수 있어, 조기 선점이 필수

▶ 교통·교육·생활·자연 갖춘 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’, 실거주·투자 모두에 최적

최근 부동산 시장은 다시금 빠르게 움직이고 있다. 특히 새 아파트를 중심으로 한 분양 시장에서는 ‘지금 아니면 더 비싸게 사야 한다’라는 인식이 확산하며, 실수요자와 투자자 모두의 발걸음이 바빠지고 있다.

올해 들어 전국 주요 도시의 아파트 가격이 완만한 회복세를 보이더니, 최근에는 10.15 부동산 대책(주택시장 안정화 방안)의 영향을 벗어난 비규제 지역을 중심으로 상승세가 뚜렷해지고 있다. 특히 서울과 수도권과 인접한 핵심 입지에서는 분양가마저 눈에 띄게 오르고 있으며, 기존 아파트 매매가 역시 상승 흐름을 타고 있다.

하지만 부동산 업계 전문가들은 비규제 지역이 ‘풍선효과’를 누리고 있더라도 좋은 입지와 좋은 상품을 갖춘 단지의 빠른 선점이 필요하다고 일컫는다.

현재 풍선효과를 누리는 비규제 지역마저도 정부의 강도 높은 추가 부동산 대책의 사정권에 접어들 가능성을 배제할 수 없다. 과거 정부의 사례들을 보면, 특정 지역의 과열 양상이 감지되면 즉각적으로 규제 지역으로 묶거나 대출, 세금 등 다각적인 측면에서 고삐를 죄는 것이 일반적인 흐름이었기 때문이다. 지금의 ‘비규제’ 상태가 영원히 지속될 것이라는 안일한 생각은 곧 다가올 기회를 놓치게 할 수 있다는 경고다.

한 부동산 전문가는 “정부는 과열 조짐이 보이는 지역에 대해 선제적으로 규제 카드를 꺼내는 경향이 있다”라면서 “다만 지금은 풍선효과로 인해 좋은 입지의 좋은 상품성을 지닌 단지가 모습을 감추는 만큼 전략적인 판단으로 나설 것을 권한다”라고 설명했다.

이러한 현재의 부동산 흐름 속에서 지금 주목해야 할 지역이 다름이 아닌 바로 강원 춘천이다. 서울과 수도권에서 경춘선을 통해 직접 연결되는 춘천은 사실상 ‘준수도권’으로 불릴 만큼 접근성이 뛰어나며, GTX-B노선 연장(예정), 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등 교통 호재까지 겹쳐 미래 가치 상승 여력이 충분하기 때문이다.

특히 실거주에 이어 투자 가치까지 염두에 뒀다면, 현재 선착순 분양 중인 동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’를 주목해 볼 필요가 있다.

동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 현재 일부 가구에 대해 선착순 동호 지정 계약이 진행 중이며, 만 19세 이상의 국내 거주 성인이라면 누구나 청약통장 없이도 계약할 수 있어 실거주자뿐 아니라 투자 수요의 이목을 동시에 사로잡고 있다.

특히 최근 춘천 신규 분양 단지 중 유일하게 발코니 확장비를 무상으로 제공한다. 여기에 분양권 전매제한, 실거주 의무가 없는 데다가 계약금 약 1천만원대(계약금 5%)의 금액만으로 입주 시까지 추가 비용 납부 부담을 덜어주는 파격적인 조건까지 더해져 잔여 물량이 빠른 속도로 소진되는 추세다.

지하 4층~지상 29층, 6개 동, 총 569가구 규모로 지어지는 이 단지는 전용면적 59㎡와 84㎡로 구성된다. 4Bay 판상형 구조와 남향 중심 배치로 채광과 통풍에 유리한 설계를 적용했고, 알파룸·팬트리 등 수납공간도 강화한 만큼 실거주엔 더할 나위 없다는 평가다.

실제 생활하기에 부족함이 없는 교육·생활 인프라가 단지 주변에 고르게 갖춰져 있다.

‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’에서 도보로 통학할 수 있는 만천초등학교를 비롯해 후평중, 봉의중, 봉의고, 강원사대부설고 등이 인근에 자리하고 있으며 강원중, 강원고, 춘천여고 등 농어촌 특별전형 대상 학교도 가까워 교육 환경이 안정적이다. 후평동, 퇴계동, 석사동 학원가 접근성도 뛰어나 학령기 자녀를 둔 수요자들에게 매력적인 조건을 갖췄다.

생활 편의시설도 풍부하다. 롯데마트, 이마트, 하나로마트 등 대형 유통시설은 차량 5분 내외 거리에서 이용할 수 있으며, 강원대학교병원과 춘천성심병원 등 의료기관도 가까워 일상 속 편의성과 안정성을 동시에 누릴 수 있다.

자연환경 역시 단지의 강점이다. 단지 앞을 흐르는 만천천은 소양강으로 이어지며, 산책로와 수변 공간을 통해 도심 속에서도 여유로운 일상을 즐길 수 있다. 인근에는 구봉산 카페거리, 녹지공간, 공원 등이 자리 잡고 있어 힐링과 여가를 동시에 누릴 수 있다.

그만큼 10.15 부동산 대책으로 제대로 된 내 집 마련 거처와 투자 지역을 찾는다면, 강원 춘천의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’가 모두에게 제격일 수밖에 없다.

동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’에 대한 자세한 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. 단지의 입지 여건을 영상으로 확인할 수 있고, E-모델하우스를 통해 각 주택형을 자세히 살펴볼 수 있다.

자세한 사항은 견본주택(강원특별자치도 춘천시 온의동 온의골 교차로 일원)을 방문하면 된다.