[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 3일 ‘2025년도 KLPGT 제11차 이사회’를 통해 이소영과 장수연, 김지현, 서연정에게 2026시즌 정규투어 시드권을 부여했다고 밝혔다.

KLPGA는 지난 4월 정규투어 선수들의 챔피언스투어 진출까지 발생하는 약 5~6년의 활동 공백기를 최소화하고, 오랜 기간 협회에 기여해 온 선수들이 안정적으로 투어 활동을 이어갈 수 있도록 ‘정규투어 시드권 부여 기준’을 신설한 바 있다. 대상자는 ‘K-10 클럽 가입자’ 또는 ‘생애 누적 상금 25억 원 이상자’ 중 차기 시즌 시드권 미확보자로 하며 이사회에서 성적, 협회 기여도, 인지도 등을 종합적으로 평가해 매년 4명 이내의 선수에게 차기 시즌 정규투어 시드권을 부여한다.

이번 이사회의 심의 결과 시드권을 부여받은 선수는 K-10 클럽이면서 생애 누적 상금 25억 원을 넘긴 이소영과 장수연, 김지현과 K-10 클럽 중 2025시즌 현재 상금순위가 가장 높은 서연정까지 총 4명이선정됐다.

KLPGA 김상열 회장은 “오랜 시간 KLPGA와 함께해 온 선수들이 계속해서 정규투어 무대에서 활약할 수 있게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이 제도가 선수 경력 및 경쟁 환경의 연속성을 강화하고 투어의 다양성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.