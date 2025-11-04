고객 참여 신규 사회공헌 캠페인 일상생활 소비로 기부 참여 지원

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 일상생활 속 소비가 지역사회를 위한 기부로 이어지는 고객 참여 기반 사회공헌 캠페인 ‘같이페이’를 진행한다고 4일 밝혔다.

같이페이는 신한카드가 새롭게 시작하는 사회공헌 캠페인으로, 고객이 지역 소상공인 가맹점을 이용하면 신한카드가 일정 금액을 조성해 취약계층을 지원하는 프로젝트다. 별도의 신청 절차 없이 대상 가맹점에서 이용 시 자동으로 참여된다. 고객이 추가로 부담하는 비용도 없다.

신한카드는 이를 통해 소상공인의 매출 증대도 도모한다는 방침이다. 조성된 기부금은 취약계층을 위한 다양한 지원 프로그램에 활용할 계획이다.

신한카드는 첫 번째 같이페이 캠페인을 ‘땡겨요’와 함께 올해 말까지 진행한다. 고객이 ‘땡겨요’ 애플리케이션에서 결제할 때마다 참여 스탬프가 하나씩 늘어나며, 5회 달성 시 캠페인 참여가 완료된다. 캠페인 종료 후에는 지역별로 측정된 참여율을 감안해 상위 지역을 중심으로 조성된 기부금이 쓰인다.

1~3위 지역에서는 어르신 재취업 지원 프로그램에 활용되며, 4~10위 지역에서는 취약계층을 대상으로 건강한 한 끼 식사가 제공될 예정이다. 참여 스탬프와 지역별 달성 현황은 신한 SOL페이 앱을 통해 확인할 수 있다.

향후 신한카드는 같이페이 캠페인을 전통시장 내 소상공인, 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공하는 ‘착한가게’ 등 다양한 가맹점으로 확대해 나갈 예정이다.

신한카드 관계자는 “앞으로도 ‘금융으로 세상을 이롭게 한다’는 그룹 미션에 맞춰 사회적 가지를 담은 다양한 캠페인을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.