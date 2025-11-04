中 왕이, 독일 외무장관과 통화하며 비판 “중국 희토류 수출통제·대만문제” 훈계조 언급에 일침 獨 바데풀, 한발 물러나 “중국 방문해 심도 있는 소통 기대”

[헤럴드경제=도현정 기자]중국 외교 사령탑인 왕이 외교부장이 요한 바데풀 독일 외무장관에게 ‘마이크 앞에서 하는 외교’를 하지 말아야 한다는 비판을 날렸다.

4일(현지시간) 중국 외교부에 따르면 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(장관)주임은 전날 독일 측 요청에 의해 진행된 바데풀 외무장관과의 통화에서 “‘마이크 외교’를 하지 말고, 사실에 위배되는 터무니없는 비난을 해서도 안 된다”고 말했다.

왕 주임은 “대만 문제는 중국의 내정이며 중국의 핵심 이익에 관계된다”라며 “‘하나의 중국’ 원칙은 중국과 독일의 관계에서 가장 중요한 정치적 토대”라 강조했다. 이어 “중국은 과거 독일의 통일을 조건 없이 지지했다. 분열의 아픔을 겪은 독일이 국가 주권과 영토 보전 권리를 수호하려는 중국을 충분히 이해하고 지지하며 대만 독립 행위를 반대하기를 바란다”고 덧붙였다. 또 “중국과 독일은 역사문화와 사회제도가 달라 차이가 존재하는 것은 피할 수 없다”면서 “양측은 소통과 대화를 견지하고 이해를 증진하며 오해를 해소하고 상호신뢰를 공고히 해야 한다”고 전했다.

이에 바데풀 장관은 “독일은 대중국 관계를 매우 중시한다”며 “중국 측이 편한 시기에 (독일 측이) 조속히 중국을 방문해 양국 관계 등 중요한 문제에 대해 심도 있게 소통하기를 기대한다”고 말했다. 이어 바데풀 장관은 “독일이 ‘하나의 중국’ 정책을 지지하는 것에는 변함이 없다”라면서 “중국 측과 각 분야의 교류와 대화를 긴밀히 하고 이견과 차이를 타당하게 처리하기를 바란다”고 전했다.

이는 올해 들어 바데풀 장관의 중국 관련 발언에 대한 중국 측의 불만을 표현한 것이다. 요한 바데풀 독일 외무장관은 지난 7월 진행된 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(장관)과의 공동 기자회견에서 중국의 희토류 수출 통제를 비판하고, 중국의 믿기 어려운 경제적 성공이 공정·자유 무역 덕분임을 잊어서는 안 된다고 훈계조로 말하기도 했다.

지난 8월에는 바데풀 장관이 일본과 인도네시아 순방을 앞두고 기자들에게 “중국이 대만해협과 동중국해, 남중국해에서 보여주는 점점 더 공격적인 행보는 유럽에도 영향을 미친다”며 중국을 비판하는 발언을 했다. 일본을 공식 방문한 자리에서도 이와야 다케시 당시 일본 외무상에게 “대만해협과 동중국해·남중국해에서 긴장이 고조되면 각 지역의 안보에 큰 영향을 미친다”며 중국을 견제하는 발언을 했다.

이 같은 발언에 심기가 상했는지, 이후 중국과 유럽연합(EU) 간 정상회담 일정이 예정보다 축소되기도 했다. 이 같은 상황의 연장선상에서 왕 주임이 마이크 앞에서 특정 국가를 비난하는 ‘마이크 외교’를 하지 말라는 경고를 날린 것이다.

☞ 헤럴드경제신문 국제부가 1분 만에 훑어보는 트럼프 이슈를 매일 배달합니다. URL를 복사해서 주소창에 붙여넣기 한 후 ‘구독’해주세요.

https://1day1trump.stibee.com/