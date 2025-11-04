유럽 기업 대상 코스닥 상장 절차 소개

한국거래소는 글로벌 바이오 기업 임직원을 대상으로 ‘코리아 캐피탈 마켓 스포트라이트(Korea Capital Market Spotlight)’를 개최했다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 유럽 기업의 코스닥 상장 유치와 한국 자본시장 홍보를 위해 ‘바이오 유럽 2025’ 개최지인 오스트리아에서 열렸다.

거래소는 약 150여 명의 참석자를 대상으로 코스닥 시장을 소개하고 기업공개(IPO) 절차를 안내했다.국내 IPO 전문기관은 한국 벤처캐피탈(VC) 업계 동향과 상장 사례, 회계·법률 관련 이슈 등을 설명했다.

이번 컨퍼런스는 한국거래소와 관계기관이 공동 주최한 ‘코리아 나이트’의 일환으로 국내외 기관 및 기업 간 네트워킹 행사도 함께 진행됐다. 거래소는 바이오 유럽 2025에 참가한 해외 바이오 기업들과 1:1 미팅을 진행해 코스닥 시장 동향과 상장 절차를 안내했다.

민경욱(사진) 코스닥시장본부장은 “코스닥은 기술력이 우수한 벤처기업이 자금을 조달하고 성장할 수 있도록 지원하는 플랫폼”이라며 “앞으로도 진입·퇴출 제도 개선 등 제도적 노력을 통해 코스닥을 세계적인 혁신기술 주시장으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다. 문이림 기자