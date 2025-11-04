KFRI 컨퍼런스·기술설명회 성료

한국식품연구원(KFRI)은 10월 29일 ‘식품 기술과학의 미래를 마주하다’를 주제로 ‘2025 KFRI 컨퍼런스 및 기술설명회’를 서울 코엑스에서 열렸다.

식품연은 본원(전북혁신도시)이었던 컨퍼런스 개최지를 서울 코엑스로 옮겨 더 많은 식품 분야 국내외 석학들과 함께 연구성과를 공유하고 미래 기술을 논의하는 장을 마련했다.

식품 분야 국내 최대 연구기관인 식품연이 개최한 컨퍼런스는 3가지 세션으로 구성, 11명의 유관 학회 및 기관 등의 장과 함께 식품 분야 100여개 기관 250여명의 산·학·연 관계자가 참석해 성황리에 개최됐다.

백현동 한국식품연구원장의 개회사를 시작으로 김영식 국가과학기술연구회 이사장의 축사 등이 이어졌으며, 식품연 2035 R&D 중장기 전략을 공유하여 식품분야 연구리더로서 산·학·연 연구자들에게 미래 연구 방향성을 제시했다.

백현동 식품연 원장은 “이번 컨퍼런스가 지속 가능한 식품과학 기술의 발전을 위해 산·학·연이 함께 성장하는 시너지를 창출하는 마중물 역할을 하길 바란다”며 “컨퍼런스에서의 논의가 참석하신 연구자분들의 각 분야에서 새로운 혁신의 실마리가 됐길 바라고, 이를 바탕으로 미래 식품산업의 발전으로 이어지기를 기대한다”고 전했다. 구본혁 기자