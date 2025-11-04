SPC그룹 사장단 인사 단행 “변화·혁신 리더십…소통 강화” 안전·신뢰회복 등 대응력 높여

SPC그룹은 4일 사장단 인사를 통해 허진수(왼쪽) 사장을 부회장으로, 허희수(오른쪽) 부사장을 사장으로 각각 승진 발령했다고 밝혔다.

허영인 SPC그룹 회장의 장남이자 오너가(家) 3세인 허진수 사장은 부회장으로 승진했다. 허진수 부회장은 ㈜파리크라상의 최고전략책임자(CSO)와 글로벌BU장으로 파리바게뜨의 글로벌 사업을 총괄해 왔다. 7월 출범한 ‘SPC 변화와 혁신 추진단’ 의장도 맡고 있다. 허 부회장은 그룹의 글로벌 사업 경쟁력 강화와 함께 이해 관계자의 신뢰 회복을 위한 변화와 혁신을 주도할 계획이다.

허 회장의 차남인 허희수 비알코리아 부사장도 사장으로 승진했다. 허희수 사장은 비알코리아㈜의 최고비전책임자(CVO)로서 배스킨라빈스와 던킨의 혁신을 주도하고, 글로벌 브랜드 도입과 디지털 전환(DT) 등 신사업 추진을 이끌었다. 최근에는 미국의 대표 멕시칸 푸드 브랜드 ‘치폴레’의 국내 및 싱가포르 도입을 성사시켰다. 앞으로는 새로운 성장동력 확보와 글로벌 경쟁력 제고를 위한 미래 사업 발굴에 나선다.

도세호 부사장은 사장으로 승진해 ㈜파리크라상 대표이사로 선임됐다. 도 사장은 비알코리아㈜와 SPC㈜ 대표이사를 겸직해 왔다. 5월부터 각 사 대표 협의체인 ‘SPC커미티’ 의장을 맡아 그룹에 안전과 상생의 문화가 정착될 수 있도록 이끌고 있다.

㈜파리크라상 대표이사를 맡았던 경재형 부사장은 수석부사장으로 승진하며 ㈜SPC삼립 대표이사로 내정됐다. 경 수석부사장은 김범수 대표이사와 함께 각자대표 체제로 회사를 운영하며, 경영 혁신과 안전 경영 강화를 통해 시장 경쟁력을 높일 계획이다.

㈜샤니 대표로는 지상호 상무가 내정됐다. ㈜SPC삼립과 ㈜샤니의 경영진 교체는 산업 안전 시스템 강화를 위해 이뤄졌다. SPC 관계자는 “책임경영 체계를 강화해 주요 경영 현안과 안전에 대한 실행력과 속도를 높일 수 있도록 하는 데 초점이 맞춰졌다”며 “경영환경 변화에 신속히 대응해 당면 과제를 해결하고 지속 가능성을 추구해 나가겠다”고 했다. 강승연 기자