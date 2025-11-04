특별상 2인 수상 소감

성대규 동양생명 대표는 3일 오전 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 ‘제30회 헤럴드보험대상’ 시상식에서 특별상을 받고 “올해로 보험업계에 입문한 지 30년이 됐다”며 “1995년 보험과로 발령받아 시작한 보험 인생이 헤럴드경제의 귀한 상으로 인정받게 돼 감사하다”고 소감을 밝혔다.

이어 “처음 맡은 업무가 지급여력(K-ICS·킥스) 제도였다”며 “이후 보험계약자 보호를 위해 킥스가 가장 중요하다는 일념으로 감독 업무를 수행했고, 그 이후로도 킥스를 최우선 경영 과제로 삼고 일하고 있다”고 설명했다.

성 대표는 보험업계에서 방카슈랑스, 법인보험대리점(GA) 도입, 인공지능(AI)을 활용한 자동차 수리비 산정 시스템 개발 등 다양한 혁신을 주도해왔다. 그는 “이번 수상을 새로운 도전을 위한 채찍질로 삼아 보험계약자에게 더 좋은 상품을 제공하도록 노력하겠다”고 강조했다.

안철경 보험연구원장은 대리 수상한 조재린 부원장을 통해 소감을 전했다. 안 원장은 “보험은 단순한 위험보장 수단을 넘어 삶의 안전망이자 미래를 함께 설계하는 동반자로 거듭나야 한다”며 “보험을 사회적 인프라로 새롭게 정의해야 한다”고 말했다.

그러면서 “성장과 안정, 혁신과 신뢰, 효율과 포용이 조화를 이루는 새 균형이 보험산업을 지속 가능한 산업으로 이끌 것”이라며 “AI, 고령사회, 생산적 금융, 지속가능성의 흐름 속 사회적 책임과 경제적 활력을 함께 키워가야 한다”고 강조했다.

안 원장은 신 국제회계기준(IFRS17)과 킥스 도입 격변기에 정책적 해법을 제시하고, 판매채널 개선과 소비자보호 강화를 주도하며 보험산업의 대표적 연구인으로 꼽힌다.

이번 특별상은 헤럴드미디어그룹 대표상으로 헤럴드보험대상 30주년을 맞아 보험산업에 기여한 인물의 공로를 기리기 위해 제정됐다.

박성준 기자